Thổi phồng giá trị bản thân để lừa hiếp dâm bé gái 5 tuổi sau bữa ăn trưa với gia đình nạn nhân

Theo nguồn tin từ Pháp luật và Bạn đọc, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Quý (SN 1986, trú tại thôn Phú Hưng, xã Vĩnh An) về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Sơn Động cho biết, nạn nhân trong vụ hiếp dâm này là cháu H.N.C. (5 tuổi, trú trên địa bàn huyện). Cháu C. hiện đang sống cùng gia đình tại địa phương.

Theo điều tra, ngày 4/8, Vũ Văn Quý đi lang thang đến khu vực nhà cháu C. ở xã An Bá (huyện Sơn Động) chơi. Qua "nói chyện dạo", gã đàn ông 34 tuổi lân la nói chuyện, bắt quen với bố mẹ cháu C..

Quý khoác lác bản thân làm trong mỏ đá có thu nhập cao, cuộc sống thoải mái. Nghe vậy, bố mẹ cháu C. tin tưởng và mởi Quý ở lại ăn cơm trưa. Ngoài ra cũng có ý nhờ Quý xin việc cho vào trong mỏ đá để đi làm, tăng thu nhập gia đình

Chân dung gã "yêu râu xanh" hiếp dâm bé gái 5 tuổi

Sau khi dùng cơm trưa xong, Quý nói xin gia đình cho chở cháu C. đi chơi. Tin tưởng quý nên gia đình đồng ý. Quý chở cháu C. đến khu vực đường liên thôn chơi.

Khi thấy khu vực này vắng người qua lại, Quý nảy sinh ý đồ đen tối với bé gái 5 tuổi. Quý kéo nạn nhân lại và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại thì Quý bị phát hiện. Gia đình nạn nhân nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan điều tra. Nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Động vào cuộc điều tra, bắt giữ đối tượng Quý.

Tại trụ sở Công an , bước đầu Quý đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện Công an huyện Sơn Động vẫn đang mở rộng điều tra, đợi kết quả giám định của nạn nhân.

