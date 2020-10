Xót xa bé gái 5 tuổi mất mạng vì nghịch dại theo trò thắt cổ vẫn thở được trên Youtube

Khi gia đình phát hiện thì D. đã chuyển sang tím tái, không còn hơi thở. Dù được gấp rút đưa đi cấp cứu nhưng bé đã không qua khỏi. Chị N. thắt ruột kể lại: "Chỉ có 3 phút không để mắt tới cháu mà hậu quả để lại là đứa trẻ 5 tuổi hồn nhiên, ngây thơ trong sáng ấy đã ra đi mãi mãi".



Cũng trong câu chuyện đau lòng của gia đình mình, chị N. nhắn nhủ tới các bậc phụ huynh hãy luôn để mắt tới con, cho con tránh xa các video bạo lực tràn ngập trên mạng xã hội để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Bài chia sẻ sự việc đau lòng của chị N. trên mạng xã hội

Trước đó, hồi tháng 11/2019, xảy ra sự việc tương tự với bé Đ.T.K., (7 tuổi) ngụ ở huyện Nhà Bè, TP.HCM. Gia đình bàng hoàng phát hiện K. treo cổ bằng chiếc khăn quàng đỏ trên dây phơi đồ.

Theo lời gia đình kể lại, thời điểm được phát hiện, cháu bé được treo cách mặt đất 20cm, tím mặt, tím môi, tiểu không tự chủ, hôn mê.

Bé K. lập tức được đưa đến phòng khám gần nhà để sơ cứu rồi chuyển vào Bệnh viện Pháp Việt. Tại đây, cháu được đặt nội khí quản rồi được chuyển tiếp đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

May mắn cháu bé được thở máy, xử trí cấp cứu nên đã tỉnh lại, không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này gia đình hỏi chuyện mới vỡ lẽ vì câu trả lời của bé học theo trò "thắt cổ nhưng vẫn thở được" trên Youtube.



Theo BS Diễm Kiều - Phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ, hiện ngày càng nhiều trẻ em đam mê nội dung trên mạng xã hội. Trong khi lứa tuổi của các bé chưa thể phân biệt đúng sai nên vẫn vô tư làm theo. Những vụ việc như vậy là lời cảnh tỉnh dành cho các bậc phụ huynh luôn theo sát và định hướng mọi hoạt động cho con.

Your browser does not support HTML5 video.