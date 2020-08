Bàng hoàng phát hiện bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong khi bố mẹ không có nhà

Ít phút sau tờ Saostar đưa tin, lãnh đạo Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xác nhận có vụ việc một bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư ở ngõ Hoàng Ngân xuống đất tử vong thương tâm.

Cụ thể, khoảng 9h cùng ngày, nhiều người dân sống trong chung cư nghe thấy tiếng động lớn ở dưới sản trong ngõ 242 phố Hoàng Ngân (phường Trung Hòa). Người dân kéo nhau ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện một bé gái nằm bất động.

Hiện trường vụ việc

Cũng theo nguồn tin từ Saostar, thời điểm vụ việc đau lòng xảy ra, bố mẹ cháu bé không có nhà. Bước đầu xác định nguyên nhân là do cháu bé ra ngoài do ban công chơi nhưng khu vực này không có song sắt chắn nên bị rơi xuống đtấ tử vong.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, liên hệ với người nhà nạn nhân để điều ra rõ nguyên nhân vụ việc.

Qua tìm hiểu xác định, nạn nhân là chị Nguyễn Thị T. N. (SN 1988), sống tại tầng 19 của toà nhà T6-08. Theo chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 1, khoảng 15h56 ngày 22/12/2019, Công an phường tiếp nhận thông tin về sự việc có người tự tử tại tòa T6-80. Ngay khi nhận tin báo, Công an đã có mặt tại hiện trường để làm rõ sự việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Hỏi cư dân mạng "chọn sống hay chết", cô gái nhảy lầu tự tử