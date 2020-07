Gia đình tá hỏa phát hiện con gái 8 tuổi bị gã “yêu râu xanh” U60 dụ ra chợ hiếp dâm

Sáng 30/7, Công an huyện Tuy Phước ( Bình Định ) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an xã Phước An (huyện Tuy Phước) điều tra vụ việc một đối tượng có hành vi hiếp dâm bé gái 8 tuổi trên địa bàn.

Theo Công an huyện Tuy Phước, khoảng 17h ngày 29/7, Công an huyện phối hợp với công an xã Phước An bắt giữ Hà Văn Trưng (59 tuổi, ở thôn Đại Hội, xã Phước An) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Lợi dụng có quen biết từ trước, tối ngày 27/7, Hà Văn Trưng dẫn dụ một bé gái 8 tuổi ở gần nhà đến chợ Quán Cẩm (xã Phước An) thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó sự việc bị gia đình nạn nhân phát hiện và trình báo Công an.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trưng đã thừa nhận hành vi hiếp dâm bé gái 8 tuổi của mình. Cơ quan chức năng đang tiếp tục lấy lời khai, đồng thời đưa nạn nhân đi giám định để củng cố hồ sơ và tiếp tục xử lý theo đúng quy định Pháp luật

Cũng trong ngày 30/7, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đơn vị đang thụ lý, điều tra vụ án một cụ ông dâm ô cháu nội của bạn khi đến nhà uống rượu.

Cụ thể, vào trưa ngày 28/7, mẹ cháu K. (7 tuổi, ngụ tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, đã đổi tên nạn nhân) đang đi làm thì thấy nóng ruột nên mở camera an ninh trong nhà lên kiểm tra. Qua mà hình điện thoại, người mẹ bàng hoàng phát hiện con gái bị một người đàn ông lớn tuổi lạ mặt nhiều lần có hành vi dâm ô tại nhà mình.

Gã ông xấu xa trong camera an ninh là ông T.V.T (63 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) – bạn của ông nội cháu K.. Ông T. được ông nội cháu K. mời đến nhà uống rượu khá nhiều lần. Lợi dụng gia đình vắng người nên ông T. đã đến gần và nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô nạn nhân.

Camera an ninh của gia đình đã ghi được hết mọi hành vi đê hèn của ông T.. Camera an ninh còn ghi được cảnh, khi có ông nội cháu K. ở đó thì ông T. buông tay nạn nhân ra để nói chuyện, phụ dọn đồ ăn. Tuy nhiên, khi ông nội cháu K. vắng mặt thì hắn lại lộ bộ mặt quỷ dữ.

Khi phát hiện vụ việc từ camera an ninh, mẹ chú K. đã lập tức chạy về nhà xem xét sự việc và trình báo cơ quan Công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã vào cuộc xác minh thông tin, trích xuất camera an ninh để thu thập chứng cứ.

