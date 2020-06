Mẹ đẻ bất lực ngồi nhìn bạn trai đánh đập con gái dã man trong phòng trọ ở TP Hồ Chí Minh

Ngày 29/6, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài 3 phút ghi cảnh một bé gái mặc áo hồng bị một người đàn ông đánh đập dã man. Bé gái này bị xách cổ, đập đầu vào tường liên tục. Đoạn clip trên đã tạo ra cơn phẫn nộ cực độ trong dư luận.

Đoạn clip gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng

Người đăng tải đoạn clip trên có kèm dòng trạng thái: “Khi bạn nhìn thấy cảnh tượng này thì bạn nghĩ sao. Khi con của mình đang rơi vào cảnh tương tự thế này. Cha dượng đánh con riêng của vợ. Nhờ cộng đồng mạng cứu bé với...”.

Trong đoạn clip kéo dài 3 phút, gã đàn ông này liên tục chửi mắng bé gái. Sau đó còn tát thẳng vào mặt khiến em bé ngã vật xuống nền nhà. Dù biết cú đánh trời giáng khiến bé gái không thể chịu nổi nhưng người này vẫn lên giọng quát “đứng dậy”. Quá hoảng sợ, bé gái buộc phải làm theo lời cha dượng.

Hình ảnh được cắt ra từ đoạn clip dài 3 phút

Chưa dừng lại, gã đàn ông còn dùng tay bóp mạnh vào cổ, đập đầu, dí đầu vào sát tường và nhấc bổng lên không một hồi rồi mới thả xuống nền nhà. Hắn còn tiếp tục nắm tóc, đập mạnh đầu của cháu bé vào tường thêm lần nữa.

Đáng nói, trong đoạn clip này còn xuất hiện một nhân vật thức 3 là mẹ cháu bé. Người phụ nữ này ngồi kế bên vị trí bé gái đứng. Song người mẹ này không có động thái can ngăn. Rất có thể người này sợ bị bạn trai đánh đập.

Đoạn clip được đăng tải vài phút đã gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng . Nhiều người đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm với trường hợp này.

Liên quan đến vụ bạo hành này, theo tìm hiểu, sự việc xảy ra cách đây 4 ngày tại một phòng trọ ở hẻm 252 Phan Anh (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú). Người dân sống trong hẻm cho biết, bé gái bị đánh đập dã man trong clip mới 3 tuổi. Đôi nam nữ đưa bé gái đến đây thuê phòng trọ sinh sống được khoảng 2 tuần, sống khép kín, ít tiếp xúc, nói chuyện với hàng xóm.

Phòng trọ - nơi bé gái bị bạo hành



Trong tối ngày 29/6, bà Hứa Thị Hồng Đang – Chủ tịch UBND quân Tân Phú xác nhận có sự việc trên xảy ra tại địa phương. Theo nữ Chủ tịch quận, ngay sau khi nắm bắt được thông tin, UBND quận đã chỉ đạo Công an, UBND phường Hiệp Tân xác minh vụ việc.

“Hiện bé gái và người phụ nữ đã được đưa về phường. Còn người đàn ông có hành vi bạo hành với bé gái đã bỏ trốn khi lực lượng chức năng đến phòng trọ”, bà Đang cho biết .

Cũng theo chủ tịch quận Tân Phú, người phụ nữ trong clip và bé gái bị bạo hành là hai mẹ con. Còn người đàn ông kia là bạn trai của người phụ nữ. Hiện chính chính quyền địa phương đã đưa bé gái đến Bệnh viện kiểm tra Sức Khỏe . Chính quyền địa phương cũng đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

