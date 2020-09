Bé gái 14 tuổi có hoàn cảnh khó khăn ở Thái Bình dính bầu 2 tháng vì `yêu` bạn trai quen qua mạng

Lãnh đạo xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình ) cho biết, chính quyền địa phương đã báo cáo vụ việc bé gái 14 tuổi có thai 2 tháng với một thanh niên trú cùng huyện lên Công an huyện Kiến Xương. Đồng thời, xã cũng làm văn bản báo cáo phòng LĐTB&XH huyện để phòng báo cáo lên Sở, từ đó có phương án giúp đỡ bé gái vì cháu đang ở tuổi vị thành niên.

Theo lãnh đạo xã Vũ Hòa, bé gái có bầu 2 tháng là Trần Thị H. Ng. (thường gọi là V., sinh ngày 28/1/2006, trú tại thôn 3, xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương). Chúa Ng. là con gái ông bà Trần Tứ H. và Vũ Thị H., trú tại địa phương. Còn đối tượng khiến cháu Ng. có thai được xác định là Trần Văn D. (SN 2000, trú tại thôn Dục Dương, xã Trà Giang, cùng ở huyện Kiến Xương).

Bé gái 14 tuổi có thai ngoài ý muốn do quan hệ tình dục với bạn trai quen qua mạng

Phía Công an huyện Kiến Xương cũng cho biết đã nhận được thông tin sự việc. Hiện cơ quan điều tra đang xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó tại Bình Thuận cũng xảy ra vụ việc một bé gái 14 tuổi bị mẹ phát hiện có bầu. Theo tố cáo, từ tháng 2/2020, lợi dụng lúc vợ đi vắng, ông N. (ngụ Hàm Thuận Nam) đã thực hiện hành vi hiếp dân bé H. (14 tuổi, là con riêng của vợ).

Theo điều tra, tháng 8/2020, thấy cơ thể con bất thường, người mẹ đưa đi khám thì tá hỏa phát hiện con có thai 20 tuần tuổi nên đến Công an tố cáo.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam đã mời ông N. lên lấy lời khai và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

