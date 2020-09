Xót xa bé sơ sinh không mảnh vải che thân bị bỏ rơi cả ngày nắng nóng trên rẫy ngô

Theo thông tin ban đầu, sáng 4/9, một người dân nghe tiếng kêu khóc trong rẫy bắp tại khu vực thôn 2A (xã Ea H’leo). Ban đầu tiếng khóc yếu ớt nên người dân cho rằng đó là tiếng mèo kêu. Tới chiều tối cùng ngày khi mọi người chuẩn bị ra về thì nghe tiếng khóc rõ hơn và mới phát hiện ra cháu bé.



Lần theo tiếng khóc, một người dân ra xem thì tá hỏa phát hiện một bé gái sơ sinh, còn nguyên dây rốn, bánh nhau, không một mảnh vải che thân bị bỏ lại giữa rẫy ngô.

Cháu bé được phát hiện trên rẫy ngô

Sau đó, người này đã bế cháu bé đến UBND xã trình báo. Hội phụ nữ xã Ea H'leo đã nhận trách nhiệm chăm sóc bé.



Thời điểm được phát hiện, "do bé nằm cả ngày dưới trời nắng, không có quần áo che thân nên bị nắng cháy bỏng một phần cơ thể, rất đáng thương" - vị cán bộ thông tin.

Hiện bé sơ sinh đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo và chưa có ai tới nhận là người thân của bé.



Trước đó, khoảng 10h ngày 7/8, người đi đường phát hiện một thùng giấy đặt ở cổng Thiền viện Bồ Đề (đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Bên trong là một bé gái sơ sinh bị bỏ lại.

Người dân định bế cháu bé lên thì phát hiện bé đã tử vong. Bên cạnh thi thể cháu bé phát hiện một bức thư với nội dung, do gia đình không đủ điều kiện nuôi nấng nên đã gửi vào để nhà chùa nuôi giúp. Được biết cháu bé khoảng 2 ngày tuổi.UBND phường Hòa Minh phối hợp với Công an đến phong tỏa hiện trường. Công an quận Liên Chiểu nhận được tin báo đã tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.