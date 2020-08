Người dân chết lặng khi phát hiện em bé sơ sinh bị bỏ rơi, tử vong thương tâm trước Thiền viện Bồ Đề

Người dân không thấy em bé động đậy tưởng ngủ nên thò tay vào định bế em bé lên thì tá hỏa phát hiện đã tử vong. Theo một số nhân chứng kể lại, em bé khoảng 2 ngày tuổi, bị bỏ rơi trong thùng giấy và đã tử vong.

Bên cạnh thi thể cháu bé phát hiện một bức thư với nội dung, do gia đình không đủ điều kiện nuôi nấng nên đã gửi vào để nhà chùa nuôi giúp.

Ngay sau đó, người đi đường trình báo sự việc lên UBND phường Hò Minh. Phường phối hợp với Công an phường đến phong tỏa hiện trường. Sau đó trình báo lên Công an quận Liên Chiểu tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi mới 2 ngày tuổi (ảnh minh họa)

Bước đầu cơ quan chức năng giao cho Thiền viện Bồ Đề lo mai táng cho cháu bé ở khu đất bên trong nghĩa trang Gò Cà (thuộc xã Hà Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Sáng ngày 12/8, Công an quận Liên Chiều (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vẫn đang điều tra vụ cháu bé sơ sinh tử vong thương tâm trước cửa Thiền viện Bồ Đề. Hiện chưa có thông tin chính thức nên chưa công bố.

Trước đó tại Hà Nội cũng xảy ra vụ việc một bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi ở hố ga và tử vong sau 20 ngày điều trị.

Cơ quan Công an vào cuộc điều tra , phát hiện người mẹ hạ sinh cháu bé lúc 23h ngày 6/6 ở ruộng rau cạnh đền Mẫu trong thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ. Sau đó chị này bỏ rơi con ở hố ga. Em bé phải sống trơ trọi 1 mình suốt 41 giờ đồng hồ ngoài trời trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Thi đưa vào bệnh viện, tình trạng cháu bé vô cùng xấu. Sau 20 ngày điều trị tích cực em bé đã không thể qua khỏi.

Your browser does not support HTML5 video.

Tại Hà Nội từng xảy ra vụ việc bé trai bị bố và mẹ kế bạo hành