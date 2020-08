CĐM xót xa trước thông tin bé sơ sinh vừa lọt lòng bị vứt xuống kẽ hở giữa 2 nhà ở Gia Lâm, Hà Nội

Cách đây khoảng 30 phút trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, một em bé còn nguyên dây rốn bị vứt xuống khe hở giữa hai nhà ở Gia Lâm, Hà Nội.

Cụ thể, tài khoản facebook An Dũng Trần đăng trong hội nhóm trên facebook nội dung: "Lúc chiều ở Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Đẻ xing vứt xuống khe hở giữa 2 nhà, em bé còn nguyên dây rốn, đỏ hỏn. Cảnh sát PCCC đến và đưa em bé ra, em bé được đưa đi cấp cứu. Hiện vẫn chưa rõ mẹ em bé. Công an đang tiến hành điều tra, xác minh".

Bài đăng trên mạng xã hội

Dù mới chia sẻ bài viết được khoảng 30 phút nhưng đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận và cảm xúc. Đa số cư dân mạng đều cho rằng, người mẹ quá độc ác, bỏ rơi đứa Trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn. Rất nhiều cư dân mạng quá phẫn nộ đã buông nhiều lời tức giận chỉ trích người mẹ nhẫn tâm vứt con xuống khe giữa 2 nhà.

Liên quan đến sự việc này, theo nguồn tin từ Báo Tuổi Trẻ , tối ngày 18/8, Công an huyện Gia Lâm đã giải cứu thành công em bé sơ sinh bị lọt giữa hai ngôi nhà.

Lực lượng cứu hộ phải đục tường để giải cứu em bé

Theo Công an huyện Gia Lâm, khoảng 17h50, người dân phát hiện một em bé bị kẹt giữa hai khe tường của 2 ngôi nhà trong ngõ 174 (Trâu Quỳ, thị trấn Gia Lâm, huyện Gia Lâm) nên đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với đội cứu hộ Công an huyện Gia Lâm, Công an thị trấn Trâu Quỳ khẩn trương giải cứu em bé. Do khe hở quá hẹp, lực lượng chức năng phải đục tường để đảm bảo không gây tổn thương cho em bé.

Em bé may mắn sống sót và đang được chăm sóc y tế

Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được em bé và đưa đến trạm y tế thị trấn chăm sóc. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, xác minh xem ai là người vứt em bé xuống.

Theo Thanh Mai/SKCĐ