Lãnh đạo xã thông tin vụ thi thể bé sơ sinh bị nhét trong túi nilon, vứt cạnh đường quốc lộ

Liên quan đến sự việc này, chiều cùng ngày, lãnh đạo xã Đội Bình (huyện Ứng Hòa) cho biết: Khoảng 9h sáng, mộ chủ cửa hàng bán vật liệu xây dựng tại thôn Ngoại Độ phát hiện thi thể bé sơ sinh bị bỏ ngay mặt đường quốc lộ, cạnh cửa hàng.

“Không biết cháu bé bị bỏ lại từ bao giờ. Thời điểm phát hiện bé trai sơ sinh đã tử vong và bốc mùi. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản báo cáo vụ việc với công an huyện để giải quyết, tìm ra người bỏ lại cháu bé”, lãnh đạo xã cho biết.

Nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh

Hiện tại, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, tìm kiếm danh tính mẹ cháu bé. Khi nào có kết quả chính thức sẽ thông tin đến báo chí và bạn đọc.

Trước tai tại TP Hồ Chí Minh cũng xảy ra vụ việc, chủ trọ phát hiện thi thể bé sơ sinh bị giấu trong vali màu đỏ.

Cụ thể, sáng 28/8, chủ trọ trên đường số 14, phường 8, quận Gò Vấp đến dọn dẹp phòng trọ để cho khách khác thuê. Khi mở cửa, chủ trọ nghe mùi hôi nồng nặc bốc ra từ chiếc vali cũ, mở vali ra thì thấy một thi thể Trẻ sơ sinh nên báo công an

Theo chủ trọ, phòng trọ phát hiện thi thể bé sơ sinh được 1 cặp vợ chồng thuê ở khoảng 1 tháng, đến ngày 25/8 thì dọn đi, để lại chiếc vali cũ.

Theo cơ quan pháp y, nạn nhân là bé trai, khoảng 1 tháng tuổi. Thời điểm tử vong là khoảng 1 tuần trước khi phát hiện, thi thể phân hủy mạnh.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định không có dấu hiệu máu đông, không ghi nhận bị tổn thương do ngoại lực cá nhân. Có thể nạn nhân chết do bệnh lý.

Your browser does not support HTML5 video.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong chùa tại Bình Phước