Buồn chuyện gia đình, bé trai 13 tuổi nhảy từ tầng 3 trường học xuống đất nguy kịch

Được biết, vụ việc đau lòng xảy ra tại một trường THCS trên địa bàn quận Phú Nhuận, TP.HCM . Danh tính nam sinh cũng được xác định là bé P.T.D. (13 tuổi).



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng ngày 10/11, khi đang trong buổi học nhiều người hoảng sợ khi thấy em D. bất ngờ nhảy từ tầng 3 trường học xuống đất. Ngay khi phát hiện sự việc, nhà trường đã lập tức đưa nam sinh này đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để cấp cứu.

Nơi xảy ra vụ việc



Tại bệnh viện, D. được chẩn đoán đa chấn thương, gãy đầu dưới xương cẳng chân trái và gãy cổ xương đùi phải. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn bị Tại bệnh viện, D. được chẩn đoán đa chấn thương, gãy đầu dưới xương cẳng chân trái và gãy cổ xương đùi phải. Bên cạnh đó, bệnh nhân còn bị gãy xương sườn phải và theo dõi dập phổi.



Sau đó, bệnh nhi đã được tiến hành sơ cứu và bó bột cố định xương, sau 2 tiếng thì được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị. Theo Sau đó, bệnh nhi đã được tiến hành sơ cứu và bó bột cố định xương, sau 2 tiếng thì được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiếp tục điều trị. Theo Pháp luật & Bạn đọc, taị Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi được hội chẩn liên chuyên khoa gồm khoa Cấp cứu, khoa Ngoại thần kinh và khoa bỏng - Chỉnh hình, được chụp CT ngực bụng.



Ngoài các chẩn đoán của bệnh viện tuyến trước, kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân 13 tuổi còn bị xuất huyết não. Hiện tại, bệnh nhi đã ổn định sức khỏe sau khi được điều trị tích cực và cho thở oxy.

Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định



Khi bệnh nhi sức khỏe đã ổn định, qua tìm hiểu được biết nguyên nhân khiến nam sinh nhảy lầu là do buồn chán chuyện gia đình.

Trước đó, vào năm 2018 tại TP.HCM cũng xảy ra vụ bé L.G.H (13 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) nhảy từ lan can lầu 3 sân trường xuống đất. Cụ thể, vào giờ tan học, khi người nhà đến trường đón con thì phát hiện bé H. đã nằm bất tỉnh, hôn mê dưới sân trường.

Theo kết quả từ hình ảnh chụp cắt lớp và cộng hưởng từ, bệnh nhi bị gãy xương đùi phải, gãy xương gót chân trái, gãy xương hàm trên và hàm dưới, tổn thương mô mềm vùng mặt.



