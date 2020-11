Nhập viện vì sốt và ho, bé trai 15 tháng tuổi tử vong bất thường tại Bệnh viện huyện Thạch Thất

Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất

Đến khoảng hơn 15h ngày 22/11, trẻ có biểu hiện khó thở, tăng tiết đờm dãi. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu hút đờm dãi, thở oxy, đặt nội khí quản, bóp bóng… nhưng trẻ diễn biến xấu nhanh chóng. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày bé đã tử vong.

Trước sự việc trên, ông Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa huyện khoa Thạch Thất, Hà Nội cho biết Bệnh viện đã mời cơ quan công an vào làm việc và giám định pháp y ngay trong tối 22/11. Cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều vật dụng như đồ ăn, cốc chén… bệnh nhi sử dụng để thực hiện việc xác định nguyên nhân tử vong.

Theo Báo Hà Nội mới, ngay trong đêm 22/11, bệnh viện đã họp hội đồng chuyên môn để xem xét, đánh giá lại toàn bộ quá trình theo dõi, điều trị thuốc, tuy nhiên theo ông Kiên không phát hiện có sai sót nào.

Bệnh viện cũng đã đình chỉ kíp trực ngày 22/11 để báo cáo về sự việc xảy ra lên Sở Y tế Hà Nội đồng thời phối hợp cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân tử vong.



"Chúng tôi xin chia sẻ với gia đình về sự việc không mong muốn này. Hiện, bệnh viện vẫn đợi kết quả giám định và xét nghiệm của cơ quan chức năng", ông Vương Trung Kiên nói.

