Điều tra vụ bé trai 20 tháng tuổi tử vong nghi do hóc thạch rau câu tại nhà trẻ

Ngày 17/9, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang xác minh, điều tra vụ một bé trai tử vong nghi bị hóc thạch rau câu . Nạn nhân là cháu T.Đ.B.K. (20 tháng tuổi, trú tại thôn Tân Điệp 1, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện).

Gia đình cho biết buổi sáng cùng ngày đem bé đi gửi tại một điểm trông trẻ của nhà dân ở thị trấn Phú Thiện. Trong thời gian ở đây, người giữ trẻ đã cho cháu K. ăn thạch rau câu rồi đi làm việc khác. Khi đang ăn thì bé K. có biểu hiện ho, sặc, sau đó người tím tái và ngất xỉu.

Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện

Hóc thạch rau câu là một trong số những tai nạn thương tâm thường gặp ở trẻ. Thạch rau câu vốn là món ăn vặt ưa thích của trẻ nhưng tiềm ẩn nguy hiểm nếu người lớn không chú ý khi cho trẻ ăn.



Thời gian "vàng" để sơ cứu trẻ bị hóc thạch rau câu là 4-10 phút trong khi cha mẹ thấy con bị sặc thường luống cuống, làm mất nhiều thời gian.



Hướng dẫn sơ cứu trẻ bị hóc thạch rau câu



Nếu là trẻ dưới 2 tuổi, cha mẹ đặt con nằm ngửa rồi dùng tay ấn lên lồng ngực, hoặc vùng thượng vị nhằm tăng áp lực trong lồng ngực để tống dị vật ra ngoài.

Trong tình huống nạn nhân hôn mê và không thở được thì trước tiên phải hà hơi thổi ngạt 2 cái. Nếu dị vật vẫn chưa ra, trẻ vẫn chưa thở được thì kết hợp vừa hà hơi thổi ngạt vừa dùng tay ấn cho đến khi dị vật văng ra hoặc trẻ khóc, thở được, hồng hào hơn.

Hướng dẫn động tác sơ cứu cho trẻ dưới 2 tuổi hóc dị vật