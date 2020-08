Camera hé lộ tình tiết mới vụ bé trai 2,5 tuổi mất tích bí ẩn khi chơi ở công viên tại Bắc Ninh

Sáng 22/8, mạng xã hội xôn xao thông tin một bé trai 2,5 tuổi ở Bắc Ninh mất tích bí ẩn khi đang chơi trong công viên xảy ra từ chiều 21/8.



Theo thông tin từ gia đình , cháu bé mất tích là bé trai Nguyễn Gia Bảo (2,5 tuổi, trú tại Bắc Ninh). Theo trình báo của chị Yến (mẹ cháu Gia Bảo), khoảng 17h30 chiều 21/8, chồng chị là anh Hưng có đưa con trai ra Công viên Nguyễn Văn Cừ đoạn đối diện hồ điều hoà TP Bắc Ninh chơi.

Bé Gia Bảo và mẹ

Tuy nhiên, khi ông bố vừa quay sang chỗ khác một lúc thì quay lại đã không nhìn thấy con đâu. Anh vội tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy tung tích con trai. Được biết thời điểm mất tích bé Gia Bảo mặc bộ đồ màu xám.

Lập tức, gia đình thông báo cho công an địa phương. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an TP Bắc Ninh cùng lực lượng chức năng vào cuộc hỗ trợ tìm kiếm cháu bé. Quá trình tìm kiếm xuyên đêm nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin nào.

Theo Vietnamnet , một số thông tin trên mạng xã hội cho hay, đến khoảng 4h sáng 22/8, gia đình nhận được tin từ một người đàn ông quanh khu vực công viên. Qua kiểm tra camera có hình ảnh người phụ nữ mặc áo chống nắng kín mít dắt theo một bé con có ngoại hình tương tự bé Gia Bảo nhưng trong trang phục màu trắng.

Công viên nơi bé bị mất tích

Cộng đồng mạng còn xôn xao vợ chồng chị Yến vì quá sốt ruột thậm chí còn nhờ người xem bói, xem quẻ để tìm kiếm con nhưng đều vô ích.



Một tài khoản facebook đăng tải thông tin bố cháu bé cho hay khả năng cháu không còn ở Bắc Ninh. Do đó, gia đình kêu gọi những ai có camera hành trình ô tô đi lại đoạn hồ Điều Hòa, ngã tư viện sản nhi, đường Bình Than - Đại Phúc, đường 53, đường ngã tư Nguyễn Trãi với Bình Than thì cung cấp cho cơ quan công an để giúp đỡ gia đình tìm được con.

Mẹ cháu bé cho biết con trai 2,5 tuổi đã biết nó. Mọi thông tin cung cấp xin liên hệ trực tiếp với gia đình qua số điện thoại: 0386660229. Gia đình xin cảm ơn, hậu tạ.

