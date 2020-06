Vụ bé trai 5 tuổi chết trong nhà hoang: Nguyên nhân gây án có thể do nghiện game

Ngay sau khi nhận được tin báo mất tích từ gia đình anh Hồ Văn Tụ (ngụ tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ), cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, phối hợp với gia đình tìm kiếm.

Đến chiều ngày 9/6, cơ quan chức năng và gia đình phát hiện được thi thể nạn nhân là cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, con trai anh Tụ) tử vong tại một căn nhà hoang ở trong rừng, cách nhà nạn nhân khoảng 10km. Cháu Đô tử vong trong tư thế 2 tay bị trói, đói.

Đến tối ngày 9/6, cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳnh Lưu đã tạm giữ một nghi phạm liên quan. Danh tính nghi phạm là tin từ VOV .vn là Đ.N.H (trú tại xã Quỳnh Tam, học sinh lớp 11, trường THPT Quỳnh Lưu 4). Nghi phạm là hàng xóm nhà nạn nhân.

Chân dung cháu Đô

Báo Người lao động dẫn lời một nguồn tin thân tín: “Hiện chúng tôi đã tạm giữ đối tượng liên quan đến cái chết của cháu bé. Tuy nhiên, để kết luận cần phải có sự đối chiếu giữa lời khai, việc khám nghiệm hiện trường”.

Cũng trong tối ngày 9/6, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ông đang trên đường tới nơi phát hiện thi thể cháu bé để chỉ đạo việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Theo tin từ vov.vn, nghi phạm nghiện game. Theo báo này, nguyên nhân vụ án có thể xuất phát từ việc nghiện game. Tuy nhiên, kết luận điều tra cuối cùng chưa có nên đây chỉ là nghi ngờ dựa trên những thông tin có được.

Nói về nam sinh lớp 11, cô giáo chủ nhiệm cho biết, H. là học sinh chuyển trường về trường cô đang công tác từ kỳ 2 năm lớp 10. Ở trường, H. là học sinh hòa đồng, không phải dạng học sinh cả biết.

Khu vực phát hiện thi thể cháu Đô

Sau khi biết thông tin cháu Đô mất tích và H. là người cuối cùng gặp nạn nhân, cô giáo chủ nhiệm đã gọi H, ra nói chuyện riêng xem em có khó khăn, khúc mắc gì cần cô và mọi người giúp không. Trong cuộc trò chuyện cô cũng nhắc đến việc cháu Đô mất tích. Nghe cô giáo nói, H. òa khóc. Nhưng sau khi khóc xong, H. khẳng định không liên quan gì đến việc mất tích của cháu Đô và sau đó cũng không biết thông tin gì.

Còn theo một số thông tin cư dân mạng chia sẻ, thời điểm phát hiện thi thể cháu Đô, bố mẹ khóc đỏ mắt và đã ngất ngay tại hiện trường vì quá thương con. Người thân và hàng xóm không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng này.

Nói về hiện trường vụ án, một lãnh đạo xã Quỳnh Tam cho biết, thi thể nạn nhân được phát hiện trong căn nhà hoang ở trong rừng, cách nhà khoảng 10km. Khu rừng nơi phát hiện thi thể cháu Đô là của Tổng đội thanh niên xung phong thuộc địa bàn huyện Yên Thành.

Như đã đưa tin, anh Hồ Văn Tụ đến Công an trình báo việc con trai bị mất tích. Theo đơn trình báo, khoảng 15h ngày 7/6, cháu Đô xin bố sang nhà hàng xóm chơi nhưng mãi đến chiều không thấy con về, gọi vọng tìm kiếm không thấy hồi đáp nên gia đình nghi ngờ có điều chẳng lành.

Gia đình anh Tụ đã huy động họ hàng, bà con lối xóm tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Khi sang xin sang nhà hàng xóm chơi, cháu Đô có màu áo đỏ, quần vàng. Cháu Đô cao khoảng 1m15, nặng 16kg, tóc ngắn, khuôn mặt khôi ngô.

Vụ bé trai 11 tuổi bị bắt cóc, sát hại ở đồi dương

