Gia đình mỏi mòn ngóng tin bé trai 5 tuổi mất tích bí ẩn sau khi xin bố sang nhà hàng xóm chơi

Gia đình "chết mòn" vì Con xin sang nhà hàng xóm chơi mãi đến chiều tối không thấy về gia đình tá hỏa đi tìm và trình báo Công an nhưng đến hiện tại vẫn chưa có tin tức gì.

Liên quan đến vụ bé trai mất tích bí ẩn, sáng 9/6, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng cùng gia đình nỗ lực tìm kiếm tung tích bé trai 5 tuổi mất tích bí ẩn.

Theo lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Lưu, trước đó, cơ quan chức năng nhận được đơn trình báo của anh Hồ Văn Tụ (ngụ xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) về việc con trai là cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi) mất tích bí ẩn.

Theo đơn trình báo, khoảng 15h ngày 7/6, cháu Đô xin bố sang nhà hàng xóm chơi nhưng mãi đến chiều không thấy con về, gọi vọng tìm kiếm không thấy hồi đáp nên gia đình nghi ngờ có điều chẳng lành.

Gia đình anh Tụ đã huy động họ hàng, bà con lối xóm tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Việc bé Đô mất tích khiến vợ chồng anh suy sụp tinh thần, họ hàng hoang mang cực độ.

Theo anh Tụ, khi sang xin sang nhà hàng xóm chơi, cháu Đô có màu áo đỏ, quần vàng. Cháu Đô cao khoảng 1m15, nặng 16kg, tóc ngắn, khuôn mặt khôi ngô.

Cháu Hồ Trần Văn Đô (ảnh gia đình cung cấp)

Theo cơ quan Công an huyện, sau khi tiếp nhận đơn trình báo, đơn vị đã phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích gì. Từ những đặc điểm gia đình cung cấp, Công an huyện đề nghị, nếu ai biết thông tin gì về cháu xin liên hệ với cơ quan Công an gần nhất hoặc anh Tụ (bố cháu Đô) qua SĐT: 0385.393.306.

Trước đó vào tháng 4/2020, tại Mỹ Tho cũng xảy ra một vụ mất tích bí ẩn. Cụ thể, khuya ngày 27/3, gia đình ông Lê Văn Lặt (ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) phát hiện cháu trai của mình là em Nguyễn Văn Kết (SN 2006) bỗng nhiên mất tích bí ẩn.

Khi đi, em Kết mặc áo sơ mi dài tay, quần soọc màu đen và có đem theo quần áo gói bên trong mền ngủ. Gia đình đã tổ chức đi tìm nhưng vẫn không thấy tung tích của em Kết ở đâu.

Theo lời ông Lặt, Kết là đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương, ba mất, mẹ đi bước nữa nên không ai nuôi nấng. Thương Kết, ông Lật nhận về nuôi và coi như con cháu trong nhà.

Kết bản tính hiền lành, nhút nhát, nghe lời vợ chồng ông Lặt. Hằng ngày, Kết theo gia đình mưu sinh trên ghe chở cá và hoàn toàn không có mâu thuẫn với ai. Hiện gia đình rất lo lắng cho Kết nên mong ai có thông tin liên lạc gì về em Kết xin liên hệ ông Lê Văn Lặt, số điện thoại 0946.319.113.





Nữ sinh Tiền Giang được tìm thấy ở Bến Tre sau hơn 10 ngày mất tích

Theo Nga Đỗ/SKCĐ