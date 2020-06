Sốc: Bị trói 2 tay bé trai 5 tuổi mất tích tại Nghệ An đã tử vong tại căn nhà hoang cách 10km

Sau 3 ngày mất tích, bé trai 5 tuổi mất tích tại Nghệ An được tìm thấy đã tử vong, hai tay bị trói trong căn nhà hoang cách nhà 10km. Công an đã xác định được nghi phạm gây ra cái chết của cháu bé.

Thông tin mới nhất về sự việc bé trai 5 tuổi ở Nghệ An mất tích bí ẩn sau khi xin bố mẹ sang nhà hàng xóm chơi. Sau 3 ngày tìm kiếm, đến chiều 9/6, cơ quan chức năng thông báo tìm thấy thi thể cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi), trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tại một căn nhà hoang cách nhà khoảng 10km. Thời điểm được tìm thấy thi thể cháu bé trong tình trạng 2 tay bị trói.

Người dân tập trung tại khu vực phát hiện thi thể cháu bé

Một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tam cho biết, hiện công an tỉnh Nghệ An và công an huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết thương tâm của cháu bé. Bước đầu đã xác định được nghi phạm gây ra vụ việc.



Theo tiết lộ của vị lãnh đạo này, nghi phạm gây ra cái chết cho cháu bé là người địa phương. Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng này đã khai lý do ra tay sát hại cháu bé.

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được đơn trình báo của anh Hồ Văn Tụ (ngụ xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) về việc con trai là cháu Hồ Trần Văn Đô mất tích bí ẩn.

Hình ảnh cháu bé chụp với người thân



Anh Tụ cho biết, khoảng 15h ngày 7/6, cháu Đô xin bố sang nhà hàng xóm khoảng 300m chơi nhưng mãi đến chiều tối không thấy con về. Anh Tụ đã cùng Anh Tụ cho biết, khoảng 15h ngày 7/6, cháu Đô xin bố sang nhà hàng xóm khoảng 300m chơi nhưng mãi đến chiều tối không thấy con về. Anh Tụ đã cùng gia đình hốt hoảng đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy con đâu.



Sợ có chuyện không hay đến với con, anh Tụ tiếp tục nhờ dân làng đi tìm đồng thời trình báo lên chính quyền địa phương và Công an huyện Quỳnh Lưu để được giúp đỡ.



Theo anh Tụ, khi sang xin sang nhà hàng xóm chơi, cháu Đô có màu áo đỏ, quần vàng. Cháu Đô cao khoảng 1m15, nặng 16kg, tóc ngắn, khuôn mặt khôi ngô.



Tuổi trẻ & Tuổi trẻ & xã hội sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Theo Hà Ly/SKCĐ