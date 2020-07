Thấy mẹ mải làm việc, bé trai 5 tuổi leo ra lan can tầng 9 chơi rồi ngã xuống mái tầng 3 tử vong

Theo nguồn tin từ Pháp luật và Bạn đọc, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào sáng ngày 31/7 tại khách sạn Thượng Hải (phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nữ nhân viên phục vụ buồng của khách sạn Thượng Hải đến làm việc đưa theo con trai 5 tuổi. Tuy nhiên, do bận dọn dẹp nên người phụ nữ này để con tự chơi trong khách sạn.

Đến khoảng 7h sáng, người mẹ do bận làm việc không để ý nên cậu con trai đã trèo ra lan can tầng 9 của khách sạn chơi. Do còn có quá nhỏ và không ý thức được nguy hiểm nên cậu bé bất ngờ rơi từ tầng 9 xuống mái hiên tầng 3 tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Một số người ở bên dưới phát hiện sự việc đã kinh hãi la hét thông báo. Người mẹ đang làm việc nghe tiếng hét lao ra chết lặng khi thấy con trai đã tử vong bên dưới mái tầng 3.

Sau đó, sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Công an phường Hưng Bình đã vào cuộc đưa thi thể nạn nhân xuống, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Theo một nguồn tin khác, đến thời điểm hiện tại, người mẹ vẫn vô cùng sốc trước sự ra đi đột ngột của cậu con trai. Người thân của nạn nhân cũng đã có mặt đợi nhận thi thể sau khi tổ chức khám nghiệm tử thi xong.

Nhiều người chứng kiến vụ việc đã không kìm được nước mắt. Hiện phía khách sạn và nhân viên đang động viên tinh thần, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho cháu bé.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ