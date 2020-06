Vụ bé trai 5 tuổi tử vong trong rừng tràm: Triệu tập thêm 1 nam sinh là bạn học của nghi phạm Hoàng

Sau khi có lời khai ban đầu của nghi phạm Hoàng, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục triệu tập thêm một nam sinh sinh khác để phục vụ công tác điều tra. Nam sinh này là bạn cùng lớp với Hoàng.

Liên quan đến vụ cháu Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, ngụ tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ) tử vong ở ven suối trong khu rừng tràm cách nhà 10 mét, Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi. gia đình đã tổ chức an táng và tiễn đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong quá trình tra án, Công an xác định được nghi phạm số 1 là Đào Ngọc Hoàng (học sinh lớp 11, trường THPT Quỳnh Lưu 4). Theo cơ quan điều tra, bước đầu Hoàng đã khai nhận hành vi bắt cóc cháu Đô theo trò chơi trong game dẫn đến cái chết thương tâm của nạn nhân.

Khu vực phát hiện thi thể cháu Đô

Ngoài nghi phạm số 1 này, Công an tỉnh Nghệ An còn triệu tập thêm một nam sinh khác tên là P.V.T.. Nam sinh này được xác định là bạn học cùng lớp với Hoàng.

Liên quan đến thông tin này, theo nguồn tin của Zing , ông Cao Thanh Tuấn – Hiệu trưởng trường THPT Quỳnh Lưu 4 cho biết: Ngoài Hoàng, cơ quan chức năng cũng thông báo và triệu tập thêm T. vì nghi nam sinh này có liên quan đến vụ án.

“Hai nam sinh bị Công an triệu tập đều có học lực trung bình, không vi phạm quy chế nhà trường. Trước hôm xảy ra vụ việc, Hoàng vẫn đi học bình thường và không có biểu hiện lạ”, vị hiệu trưởng thông tin.

Cháu Đô đã được gia đình đưa về nơi an nghỉ cuối cùng

Còn về công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã có kết quả bước đầu. Theo cơ quan điều tra, thi thể được tìm thấy ở khu vực rừng trạm thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Hiện trường cách nhà nạn nhân khoảng 10 km. Để vào được khu vực này chỉ có một con đường mòn duy nhất. Thi thể nạn nhân được phát hiện ở ven bờ suối, cách trụ chính khoảng 200 mét.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng không phát hiện vết thương nào trên cơ thể cháu Hồ Trần Văn Đô. Nạn nhân bị trói chặt chân, tay. Phía miệng và đầu nạn nhân bị quấn chặt bằng đoạn băng keo dài khoảng 6m và chiếc áo len trùm lên đầu.

Cạnh thi thể nạn nhân còn có xúc xích, sữa và ít bánh. Xung quanh thi thể phát hiện 2 hộp sữa, 3 cái xúc xích, trong đó có một chiếc đã ăn hết.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

