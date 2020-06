Vụ bé trai mầm non có hành vi nhạy cảm với bé gái: Phụ huynh xin chuyển lớp, nhà trường không cho

Hai phụ huynh của bé trai và bé gái trường mầm non L.X đã nói chuyện và đi đến thống nhất cho bé trai chuyển sang lớp khác. Tuy nhiên nhà trường không đồng ý.

Liên quan đến vụ việc bé trai trường mầm non L.X (xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) có hành vi nhạy cảm với bé gái trong giờ ngủ trưa, Chủ tịch UBND xã Tú Sơn thông tin về phương án xử lý vụ việc của nhà trường.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, ông Bùi Văn Tiếp, Chủ tịch UBND xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng cho biết, xã đã phối hợp với Phòng Giáo dục làm việc với nhà trường và phụ huynh 2 bé.

Buổi làm việc của nhà trường và phụ huynh hai bé

Theo biên bản báo cáo của Hiệu trưởng trường mầm non L.X Đồng Thị Liễu, vào khoảng 12h28 trưa 2/6/2020, tại lớp học cho trẻ 4 tuổi, hai cô giáo phụ trách lớp là B.T.H và N.T.B.L đi ăn cơm trưa.



Trong giờ cả lớp ngủ trưa, một bé trai đã bò sang vị trí đối diện phía trên, kéo váy của một bé gái rồi về lại giường. Toàn bộ vụ việc được camera trong lớp ghi lại hình ảnh.



Đến 12h33, cô L. trở về lớp thì Ban giám hiệu nhà trường nhận được tin nhắn của một phụ huynh lớp phản ánh. Chiều tối cùng ngày, Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm đã gặp để trao đổi và xin lỗi phụ huynh bé gái.



Ông Tiếp cho hay: "Phụ huynh 2 bé cũng đã gọi điện cho nhau và xác định bé trai còn nhỏ có chút tò mò giới tính. Sau đó 2 bên phụ huynh đã thống nhất đề nghị cháu trai chuyển lớp khác. Tuy nhiên, Nhà trường không đồng ý vì sắp nghỉ hè và muốn giữ nguyên sĩ số lớp".



Sau khi họp Ban giám hiệu, ngày 4/6, thống nhất sẽ giữ nguyên sỹ số lớp. Mẹ bé gái thông báo cho con nghỉ học.

Hình ảnh bé trai có hành vi nhạy cảm với bé gái



Chủ tịch UBND xã Tú Sơn thừa nhận, để xảy ra sự việc trên là do giáo viên chưa sát sao với lớp. "Quan điểm của địa phương, không riêng gì trường mầm non L.X mà các trường cũng cần tăng cường công tác quản lý giáo viên, phải có sự thay nhau trông các cháu chứ không thể bỏ đi như vậy được, dù là một hai phút. Việc diễn ra cũng chỉ bình thường chứ nếu phức tạp hơn như lấy cái khác chọc vào mắt, mũi nhau thì hậu quả sẽ lớn hơn nhiều", ông Tiếp nói.

Sau vụ việc, xã đã yêu cầu Ban giám hiệu trường mầm non L.X phải họp kiểm điểm 2 giáo viên chủ nhiệm và Ban giám hiệu nhà trường. Đồng thời, thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các trường trên địa bàn, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm.



Theo đó, thông tin được đăng từ tài khoản facebook Đỗ Quỳnh Thơ (chia sẻ bài viết của ghin dong thi). Như đã đưa tin trước đó, ngày 5/6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một bé trai mầm non có hành vi 'người lớn' với một bạn nữ cùng lớp khiến dư luận hết sức hoang mang, phẫn nộ.

Tin nhắn được cho là của cô Hiệu trưởng nhà trường trả lời phản ánh của phụ huynh



Bài viết phản ánh, bé trai mầm non có hành động tụt quần bạn nữ và động chạm vùng nhạy cảm của cô bé khi cả lớp đang ngủ trưa. Đáng chú ý, vào thời điểm xảy ra vụ việc, lớp có khoảng hơn 20 em nhỏ đang nghỉ trưa nhưng cả hai giáo viên phụ trách lớp đều vắng mặt.



Tài khoản viết: “Đẻ con, nuôi con, dạy con đã là một vấn đề lớn. Đau xót hơn khi thấy con mình bị thế này. Trách nhiệm các thầy, cô giáo trường ở đâu, các thầy cô ở đâu khi để học sinh bị tình cảnh này. Khi



Tài khoản viết: "Đẻ con, nuôi con, dạy con đã là một vấn đề lớn. Đau xót hơn khi thấy con mình bị thế này. Trách nhiệm các thầy, cô giáo trường ở đâu, các thầy cô ở đâu khi để học sinh bị tình cảnh này. Khi gia đình liên lạc và cần một câu trả lời thì bị cô gọi là hiệu trường trả lời một cách thờ ơ, vô trách nhiệm. Và chính 2 giáo viên chủ nhiệm đã nt này đây. Thời buổi bây giờ vẫn còn cho bé gái và bé trai ngủ chung. Lúc các cháu ngủ thì không có cô giáo trông nom. Một tháng mất 1.200.000 đồng tại trường mầm non Lá Xanh Tú Sơn trong đó gồm cả tiền trực trưa bù lương của các cô. Khi cháu bị như vậy, chính cô hiệu trưởng còn gọi điện mắng người đã nhắn tin thông báo rồi nói những lời không xứng là một nhà giáo... Người ta nhắc để giúp đỡ thì bị chửi. Liệu môi trường như vậy có xứng đáng để các bạn gửi gắm con mình nữa không?".



Theo bài đăng này, sau khi gia đình liên lạc đề nghị phía nhà trường cho một câu trả lời thì cô hiệu trưởng tỏ ra thờ ơ và có những lời nói được cho là không xứng đáng vai trò một nhà giáo.

Ảnh chụp màn hình đoạn chat được đăng tải cùng bài viết có tên Đ.L được cho là tài khoản của cô hiệu trưởng trường mầm non này.

Được biết, trường mầm non L.X là trường mầm non tư thục 'chất lượng cao'được cấp phép hoạt động từ năm 2016, hiện có trên trên 100 cháu đang theo học.

Trường mầm non này khẳng định mình giáo dục các bé theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, với các giáo viên mầm non được bồi dưỡng chuyên môn sâu, tốt nghiệp các trường chuyên về giáo dục như Đại học Sư phạm Hải Phòng, trường Cao Đẳng mẫu giáo Trung ương (Khoa Giáo dục Mầm non)...

Your browser does not support HTML5 video. Những hành vi nào là dâm ô trẻ em?

Theo Hà Ly/SKCĐ