Vụ bé trai mầm non có hành vi nhạy cảm với bạn nữ: Yêu cầu 2 giáo viên trông lớp nghỉ việc

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bé trai mầm non có hành vi nhạy cảm với bạn nữ cùng lớp giờ ngủ trưa khiến cư dân mạng xôn xao.

Về vụ bé trai mầm non có hành vi nhạy cảm với bạn nữ cùng lớp giờ ngủ trưa, mới đây ngày 6/6 Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đã có động thái xử lý. Theo đó, sau khi nghe hiệu trưởng trường mầm non tư thục L.X. trình bày, Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy Nguyễn Văn Tuấn đã yêu cầu xử lý như sau:

Về phía trường mầm non tư thục L.X, nơi để xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận, chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy yêu cầu cho 2 giáo viên trông lớp nghỉ việc. Kể từ ngày 8/6, cô giáo Bùi Thị H. và Ngô Thị Bích L. (giáo viên chủ nhiệm lớp 4TB1) sẽ bị dừng hợp đồng lao động do vi phạm các quy định về hành vi giáo viên và nhân viên không được làm. Đồng thời, yêu cầu hiệu trưởng trường mầm non L.X là bà Đồng Thị L. nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau khi để xảy ra sự việc trên.

Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu phòng GD&ĐT huyện hướng dẫn, kiểm tra trường mầm non L.X. xử lý trách nhiệm với 2 giáo viên lớp 4TB1, yêu cầu nhà trường kiểm tra, bổ sung các điều kiện và tiêu chuẩn chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ nhỏ đúng theo quy định. Chỉ đạo các cơ sở mầm non trong huyện, đặc biệt là giáo dục mầm non ngoài công lập thực hiện nghiêm túc chuyên môn, đảm bảo các điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ tốt nhất.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin một bé trai mầm non có hành vi 'người lớn' với một bạn nữ cùng lớp khiến nhiều bậc phụ huynh và dân mạng không khỏi hoang mang, phẫn nộ. Theo thông tin được đăng từ tài khoản Đ.Q.T (chia sẻ bài viết của ghin dong thi), bé trai mầm non có hành động tụt quần bạn nữ và động chạm vùng nhạy cảm của cô bé khi cả lớp đang ngủ trưa. Đáng chú ý, vào thời điểm xảy ra vụ việc, lớp rất đông có khoảng hơn 20 em nhỏ đang nghỉ trưa nhưng lại không có mặt bất kì cô giáo nào.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bé gái đã nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm phản ánh, đồng thời đề nghị hiệu trưởng chuyển bé trai có hành vi trên sang lớp khác để đảm bảo an toàn cho các bé gái khác. Tuy nhiên, nhà trường không đáp ứng yêu cầu trên vì muốn lớp... đủ sĩ số và tỏ thái độ thờ ơ. Theo ĐSPL, thậm chí sau khi xảy ra chuyện, ngoài hai cô giáo trông lớp tới gặp gia đình nói chuyện, Ban giám hiệu trường mầm non L.X. không có lời xin lỗi. Sau đó, gia đình bé gái đã quyết định cho con nghỉ học, đồng thời đưa thông tin về vụ việc lên mạng xã hội do bức xúc thái độ của nhà trường và muốn cảnh tỉnh các bậc phụ huynh.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ