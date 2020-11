Xót xe bé trai rơi từ tầng 8 chung cư tử vong ở phường Hiệp Thành, TP.HCM

Tin tức mới nhất ngày 9/11, Zing đưa tin, vụ việc đau lòng xảy ra vào tối 8/11 tại chung cư Hiệp Thành City - The ParkLand (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM ).



Cụ thể, vào tối cùng ngày, người dân sinh sống ở chung cư Hiệp Thành City - The ParkLand (đường Hoa Cúc, phường Hiệp Thành) bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Đến khi ra ngoài kiểm tra, mọi người hoảng hốt phát hiện một bé trai nằm bất động trên mặt đất.



Thời điểm phát hiện, bé trai đã tử vong. Theo người dân nơi đây, bé trai khoảng 6 tuổi, là con của một Thời điểm phát hiện, bé trai đã tử vong. Theo người dân nơi đây, bé trai khoảng 6 tuổi, là con của một gia đình sống ở tầng 8 chung cư. Tại hiện trường, người thân của bé đã không giữ được bình tĩnh mà gào khóc thảm thiết.



Ngay khi nhận được tin báo, lực lược công an đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường. Theo Ngay khi nhận được tin báo, lực lược công an đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường. Theo Zing , Công an phường Hiệp Thành cho biết bé trai rơi từ tầng 8 chung cư này xuống dưới.



Liên quan đến vụ việc, đại diện công an phường cho biết: "Nguyên nhân vụ việc được cơ quan chức năng quận 12 tiếp tục làm rõ".



Cũng trong ngày 8/11, tại chung cư Hoàng Anh Thanh Bình (phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM), người dân kinh hoàng phát hiện phát hiện xác người không nguyên vẹn ở khu vực giếng trời lô B.



Cụ thể, thi thể người này nằm ở khung chắn giếng trời ở tầng 3, lô B thuộc chung cư Hoàng Anh Thanh Bình. Nhiều người tái mét khi thấy phần dưới thi thể cách phần đầu nạn nhân chừng vài mét.



Your browser does not support HTML5 video.

Bị mẹ mắng con trai nhảy cầu tự vẫn



Theo TN/SKCĐ