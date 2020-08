Tưởng nhầm là bạn nên mời vào uống bia, nào ngờ xô xát nam thanh niên bị chém đứt lìa 3 ngón tay

Công an huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) thông tin vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng gây ra vụ xô xát dẫn tới thương tích tối 11/8.

Các bị can bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích gồm: Nguyễn Thiện Sỹ (17 tuổi), Nguyễn Thiện Tấn (22 tuổi cùng trú tại thị trấn Nghèn) và Trần Sỹ Hùng (17 tuổi, trú tại xã Vượng Lộc, Can Lộc).

Theo điều tra, vụ việc xẩy ra vào khoảng 22h30 ngày 11/8 tại quán bia Tám Nguyệt ở thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc). Lúc này, Lê Văn Cường (18 tuổi) đang ngồi uống bia cùng bạn thì thấy nhóm Hùng, Tấn và Sỹ đi qua vì tưởng là người quen nên lấy xe máy chạy theo để gọi vào.



Sau khi khi gặp nhau, hai nhóm mới biết là nhầm người rồi lời qua tiếng lại, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

3 đối tượng Hùng, Tấn và Sỹ bị bắt giữ.



Quá tức giận, Tấn, Sỹ và Hùng về nhà lấy dao quay lại tìm Cường giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả vụ ẩu đả là Cường bị Hùng cầm dao chém đứt lìa 3 ngón tay trái. Một người bạn của Cường là Hồ Huy Thắng (20 tuổi, trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) bị Sỹ và Tấn dùng gạch đập vào đầu, chấn thương, phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Ngay sau khi gây án xóng, nhóm thanh niên đã rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc sau đó đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, lấy lời khai của bị hại, điều tra truy bắt các đối tượng gây thương tích để xử lý.



Có thể thấy nhóm đối tượng còn rất trẻ nhưng suy nghĩ và hành vi cực kỳ manh động. Hiện cơ quan chức năng địa phương, đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.



Vụ việc tương tự xảy ra ngày 15/8 tại ở xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Khoảng 20 giờ cùng ngày tại quán 79, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, nam thanh niên có tên Chau Thươl (28 tuổi) cùng 6 đối tượng khác tới quán để ăn nhậu.

Trong lúc nhậu, Chau Thươl đã nhổ nước bọt vào bàn nhậu kế bên của Đinh Văn Tới (28 tuổi). Thấy vậy, anh Nguyễn Việt Linh (35 tuổi), người cùng ngồi nhậu với anh Tới đã cầm một ly bia qua bàn Chau Thươl mời uống rồi hỏi lý do tại sao lại phun nước bọt vào bàn của Linh.



Lúc này, nhóm của Thươl không trả lời, tỏ thái độ bất cần, rồi tính tiền và rời khỏi quán. Bất ngờ khoảng 30 phút sau, Thươl kéo theo nhiều đồng bọn mang dao, mã tấu quay trở lại tìm nhóm của Tới để gây sự. Thấy vậy, nhóm của anh Tới bỏ chạy thì bị nhóm của Chau Thươl rượt đuổi. Anh Tới không chạy thoát, bị chém một nhát vào vùng ngực, tử vong tại chỗ.



Ngay trong đêm 15/8, lực lượng công an đã bắt giữ Chau Thuơl cùng 6 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi giết người.

