[NÓNG]: Bố chém chết con trai `ngáo đá` lúc rạng ráng vì dám mắng chửi, thách thức bố mẹ

Cách đây ít phút trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh được cho là chụp tại hiện trường vụ bố chém con tử vong ở Thái Nguyên. Trong hình ảnh có cảnh Công an , đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bên cạnh đó là đông đảo dân chúng đứng xung quanh theo dõi.

Theo nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, khoảng 1h ngày 1/9, nam thanh niên tên Cường đi chơi về và có biểu hiện "ngáo đá". Cường ra mâu thuẫn với bố mẹ. Đối tượng này lớn tiếng chửi bới, đánh đập và thách thức bố mẹ.

Hiện trường vụ án

Không kiềm chế được cơn nóng giận, ông Trần Văn Hùng (SN 1973, bố Cường) đã rút dao chém con trai. Bị chém bất ngờ, Cường chạy ra khỏi nhà rồi tử vong ngay trước cổng.

Đến sáng cùng ngày, ông Hùng đến cơ quan Công an đầu thú. Ngay sau đó, Công an có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân Trần Văn Cường là đối tượng không có công ăn việc làm, lêu lổng. Cường thường xuyên chơi bời, tụ tập với bạn bè xấu, không phụ giúp bố mẹ.

Hiện Công an thị xã Phổ Yên đang tạm giữ ông Hùng để lấy lời khai, xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trên.

Về phần nạn nhân , sau khi khám nghiệm tử thi xong sẽ bàn giao cho gia đình đưa về an táng theo phong tục địa phương.

