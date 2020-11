Cãi vã trong bữa cơm tối, bố chồng đánh con dâu và 2 cháu nội trọng thương rồi uống thuốc sâu tự tử

Theo VTC News, tối 13/11, ông Đậu Minh Ngụ, Chủ tịch UBND xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh , xác nhận vụ việc bố chồng đánh con dâu và 2 cháu nội trọng thương xảy ra tối cùng ngày tại nhà ông H.T.C. (SN 1950, ngụ tại thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân).

Trong lúc đang ăn cơm tối, giữa ông C. và con dâu là chị Phạm Thị D. (SN 1986) xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Không kiềm chế được cơn nóng giận ông C. đã đánh chị D. cùng hai cháu nội của mình là H.B.N. (9 tuổi) và cháu H.N.V. (4 tuổi).

Hiện trường tại căn nhà ông C.



Khi bị ông nội đánh, cháu N. đã nhanh chân chạy thoát ra ngoài rồi kêu cứu hàng xóm. Khi hàng xóm chạy sang đến nơi thì ông C. đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.



Chị D. và hai cháu sau đó đã được người dân đưa đi Chị D. và hai cháu sau đó đã được người dân đưa đi Bệnh viện ở TP Vinh cấp cứu trong tình trạng chấn thương khá nặng.



Vị Chủ tịch xã cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã cùng người dân tổ chức truy tìm ông C.. Đến khoảng gần 20 giờ, lực lượng công an xã phát hiện ông C. đang lẩn trốn tại một trang trại của người thân ở cách nhà khoảng hơn 300 m.



Nguồn tin của Người lao động cho hay, khi bị bắt ông C. trong tình trạng liên tục bị nôn và có mùi của thuốc bảo vệ thực vật, nên được chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Theo người dân địa phương, hiện chị D. đang được chuyển đi bệnh viện tuyến trên cấp cứu. Cháu N. may mắn chỉ bị chấn thương nhẹ, còn cháu V. đang được cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Được biết, chồng chị D. đang đi làm ăn xa ở miền Nam. Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Hà Ly/SKCĐ