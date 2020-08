Mẹ chết lặng khi nghe con gái kể việc nhiều lần bị bố hiếp dâm còn dọa nếu kể ra thì giết chết

Liên quan đến vụ vợ tố chồng hãm hiếp con gái, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh ) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Cường (SN 1977, ngụ tại khu phố An Ninh, thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước khi bị bắt giữ, đối tượng này đang tạm trú tại ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu.