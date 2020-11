Bố mẹ đẻ đánh ghen hộ con gái, bắt nữ tiếp viên nhốt vào quán karaoke, gọi người nhà mang tiền tới

Ngày 6/11, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) tạm giữ hình sự 6 người gồm: Trần Thị Kim Loan (44 tuổi, chủ quán karaoke ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới), Nguyễn Xuân Hùng (56 tuổi, chồng bà Loan), Bùi Thị Lệ Quyên (34 tuổi), Lê Thị Huệ (27 tuổi), Đoàn Thị Tuyền (23 tuổi) và Nguyễn Thị Tú Trinh (29 tuổi). Những đối tượng này bị tạm giữ để điều tra về hành vi bắt giữ người trái Pháp luật do có liên quan đến một vụ đánh ghen

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân là Trần Thị Mỹ Ngọc (21 tuổi, ngụ huyện An Phú, An Giang) làm tiếp viên của quán karaoke do bà Loan làm chủ. Ngọc có mượn của bà Loan 40 triệu đồng.

Trong quá trình làm việc tại quán karaoke, Mỹ Ngọc nảy sinh tình cảm với Nguyễn Đức Hiền (con rể của bà Loan ông Hùng). Hiền có vợ là Nguyễn Thị Mai Ngọc (29 tuổi). Được biết cả hai dọn Mỹ Ngọc và Hiền dọn lên Long An chung với nhau từ tháng 9/2020.

Phát hiện vụ việc, sáng 3/11, bà Loan và những người nói trên đi ô tô 7 chỗ lên chỗ Hiền làm việc để đánh ghen. Khi gặp Mỹ Ngọc và Hiền đi cùng xe, nhóm người nói trên xông vào đánh và dùng kéo cắt tóc Mỹ Ngọc. Nhóm người này còn dùng điện thoại quay phim, phát trực tiếp trên mạng xã hội



Sau đó, cả nhóm đưa người tình của Hiền lên xe chở về An Giang, nhốt tại quán karaoke và điện thoại cho Sau đó, cả nhóm đưa người tình của Hiền lên xe chở về An Giang, nhốt tại quán karaoke và điện thoại cho gia đình của cô gái kêu phải đem 40 triệu đến trả nợ.

Đến chiều 4/11, cha của Mỹ Ngọc đến Công an trình báo vụ việc. Qua làm việc ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

