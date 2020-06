Cùng quẫn vì bị phản đối chuyện tình cảm, gã trai bỏ độc vào nguồn nước đầu độc cả nhà người yêu

Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định ) vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Trọng Cư (39 tuổi, ngụ tại xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi đầu độc 1 gia đình tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào ngày 7/6. Khi đó, bà Phạm Thị Gái (43 tuổi, trú tại xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ) mở bình lọc lấy nước uống. Khi uống bà Gái thấy nước có mùi khó chịu, đầu lưỡi xuất hiện tình trạng bị tê.

Nghi ngờ có điều bất thường, bà Gái mở bình lọc nước, bình đựng nước trong nhà ra kiểm tra thì phát hiện nước có màu xanh nhạt. Chắc mẩm trong bụng có kẻ đã đổ gì đó vào nguồn nước của gia đình nên bà đi kể sự việc cho người thân, cảnh báo mọi người không được uống nước.

Ngay sau đó, người thân trong gia đình đã trình báo sự việc lên Công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Phù Mỹ đã vào cuộc điều tra, lấy mẫu nước về làm xét nghiệm.

Kết quả cho thấy, nguồn nước bị nhiễm chất lạ nhiều khả năng do bị đầu độc. Qua điều tra, khoanh vùng nghi phạm, cơ quan chức năng xác định Lê Trọng Cư là nghi phạm số 1.

Cư được mời đến trụ sở Công an để làm việc. Tại đây, đối tượng đã thừa nhận có hành vi đổ chất độc vào nguồn nước của gia đình bà Gái do mâu thuẫn tình cảm.

Cư khai, bản thân có tình cảm yêu đương với bà Gái thế nhưng gia đình bà lại phản đối kịch liệt, ngăn cản tình yêu của hai người. Vì quá tức giận nên đã nghi ra cách hạ độc gia đình người yêu để xả giận.

