Bố trói tay dùng cây đánh đập con gái 6 tuổi dã man vì dám lấy gạo trộn cát để chơi

Công an thị xã Vĩnh Châu ( Sóc Trăng ) đã ra lệnh tạm giữ đối tượng Danh Đa (27 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B) để điều tra hành vi bạo hành Trẻ em . Đáng nói, nạn nhân không ai khác chính là con gái ruột của Đa tên D.T.N. (6 tuổi).

Đối tượng Danh Đa tại cơ quan điều tra

Theo một số bình luận, sự việc trên xảy ra tại xã Lai Hòa (thị xã Vĩnh Châu). Người đàn ông và bé gái trong clip có quan hệ huyết thống (bố - con).

Chỉ sau ít phút đăng tải, sự việc đã được Công an thị xã Vĩnh Châu nắm bắt. Đơn vị phối hợp với Đồn Biên phòng Lai Hòa xác minh danh tính người đàn ông trong clip là Danh Đa. Ngay sau đó, đối tượng này đã bị triệu tập lên Công an xã Lai Hòa làm việc.

Tại trụ sở Công an Đa khai, do con gái lấy gạo trộn với cát để chơi nên mới tức giận dẫn đến hành động đánh con gái. Một người hàng xóm chứng kiến sự việc đã quay clip, tung lên mạng xã hội.

Hiện sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

