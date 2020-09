Phẫn nộ gã đàn ông ném con gái sinh thiếu tháng vào thùng rác vì... không có tiền trả viện phí

The Paper đưa tin, khoảng 5h ngày 6/9, một người công nhân vệ sinh họ Hàn (TP Gia Hưng, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc ) bắt đầu công việc dọn đường của mình. Ông đẩy xe rác đến gần trạm xe buýt trên đường Trung Hoàn để quét dọn.

Đến khoảng 7h30, ông Hàn tiếp tục đẩy xe rác đi thì bất ngờ nghe thấy tiếng trẻ con khóc phát ra từ thùng rác. Ông Hàn lúc đó còn nghĩ do dậy sớm nên có thể nghe nhầm, chứ sáng sớm lấy đâu ra tiếng trẻ con khóc giữa đường.

Ông Hàn phát hiện bé gái trong xe chứa rác

Nhưng do tò mò nên ông Hàn vẫn quyết định mò đi đến nơi phát ra âm thành là một chiếc xe đựng rác các đó không xe. Mở xe rác ra, ông phát hiện một bé gái quấn trong một chiếc khăn màu xanh đang khóc. Có lẽ lúc đó cô bé đang rất đói và mệt.

Ông Hàn nghĩ có thể con bé bị bệnh nên khóc để cầu cứu. Nhìn kỹ hơn thì ông Hàn phát hiện đây là bé gái sơ sinh, có vẻ như là sinh non. Bế em bé trên tay nhưng ông không biết phải xử lý như thế nào.

Người bố bế bé gái sinh thiếu tháng đi vứt vì không có tiền trả viện phí

Ngay sau đó một cuộc điều tra được mở ra và phát hiện, cả sáng hôm đó chỉ có một đứa trẻ chào đời, chính là cô bé cảnh sát Vương đưa đến. Cảnh sát Vương lập tức trích xuất camera an ninh của bệnh viện để truy tìm bố mẹ của cháu bé.

Từ camera an ninh, cảnh sát Vương phát hiện, vào sáng sớm cùng ngày, anh Hàn - bố cháu bé đã bí mật bế con ra khỏi phòng sinh rồi vứt vào thùng rác. Cánh sát địa phương nhanh chóng bắt giữ người bố độc ác bỏ rơi con này.

Tại trụ sở cảnh sát, anh Hàn khóc nức nở nói rằng, con gái sinh non 3 tháng. Nhưng vợ chồng anh không có công việc, không thể lo được tiều chữa trị cho con gái nên trong lúc quẫn trí hành động ngu ngốc.

“Con gái tôi sinh thiếu tháng, phải nằm lồng ấp ngay sau khi chào đời", anh Hàn nói. Sau khi gây ra tội ác này, Hàn cảm thấy vô cùng ân hận.

