Kinh hoàng phát hiện bộ xương người trong rừng keo Nghệ An: Hé lộ danh tính nạn nhân

Tin tức mới nhất ngày 11/10, tờ Công Lý dẫn lại thông tin từ chính quyền xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn ( Nghệ An ) xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện bộ xương người trong rừng keo.



Trao đổi với phóng viên Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus, một lãnh đạo xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn) cho biết, danh tính nạn nhân được xác định là Ng.V.Th (SN 1988, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Nơi phát hiện vụ việc



Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 9/10 vừa qua, khi đi vào khu vực rừng keo ở thôn thôn Cẩm Lợi, xã Cẩm Sơn, một người dân bàng hoàng phát hiện bên trong có một bộ xương người.



Ngay lập tức, người này đã báo cáo vụ việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa để điều tra, làm rõ vụ việc.



Tại hiện trường thể hiện nạn nhân trước đó đã chết trong tư thế treo cổ. Nơi phát hiện bộ xương là một vùng vô cùng hẻo lánh và ít người qua lại nên nạn nhân đã Tại hiện trường thể hiện nạn nhân trước đó đã chết trong tư thế treo cổ. Nơi phát hiện bộ xương là một vùng vô cùng hẻo lánh và ít người qua lại nên nạn nhân đã tử vong từ khá lâu giờ mới được phát hiện.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra

Hiện tại, nguyên nhân sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ