Phụ huynh tranh luận gay gắt về bức ảnh bé trai có vi hành `người lớn` với bạn nữ trong lớp

Sáng nay (5/6), cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin, một bé trai mầm non có hành động tụt quần bạn nữ rồi hôn hít vùng nhạy cảm khi cả lớp đang ngủ trưa. Đáng nói thời điểm đó các cô giao không có mặt tại lớp học.

Bài đăng trên mạng xã hội

Tài khoản Đỗ Quỳnh Thơ chia sẻ lại như sau: “Đẻ con, nuôi con, dạy con đã là một vấn đề lớn. Đau xót hơn khi thấy con mình bị thế này. Trách nhiệm các thầy, cô giáo trường ở đâu, các thầy cô ở đâu khi để học sinh bị tình cảnh này. Khi gia đình liên lạc và cần một câu trả lời thì bị cô gọi là hiệu trường trả lời một cách thờ ơ, vô trách nhiệm. Và chính 2 giáo viên chủ nhiệm đã nt này đây. Thời buổi bây giờ vẫn còn cho bé gái và bé trai ngủ chung. Lúc các cháu ngủ thì không có cô giáo trông nom. Một tháng mất 1.200.000 đồng tại trường mầm non Lá Xanh Tú Sơn trong đó gồm cả tiền trực trưa bù lương của các cô.

Khi cháu bị như vậy, chính cô hiệu trưởng còn gọi điện mắng người đã nhắn tin thông báo rồi nói những lời không xứng là một nhà giáo... Người ta nhắc để giúp đỡ thì bị chửi. Liệu môi trường như vậy có xứng đáng để các bạn gửi gắm con mình nữa không?”.

Hình ảnh được chụp lại từ camera an ninh trong phòng học

Khi kích vào từng ảnh mà tài khoản facebook Đỗ Quỳnh Thơ chia sẻ thì có một đoạn chat được cho là của người phụ huynh check camera an ninh trong phòng học nhắn tin với một người phụ nữ có tài khoản là Đồng Liễu. Người phụ huyh chia sẻ việc, bé trai tụt quần, hôn hít vùng nhạy cảm của bạn nữ, chuyện này khiến chị cảm thấy “run tay run chân” khi chứng kiến.

Nghe được phản ánh của người phụ huynh, tài khoản Đồng Liễu trả lời: “Ôi, giờ trưa thấy học sinh ngủ rồi. Chị ít kiểm tra Cam, chỉ đi các lớp thôi. Để chị nhắc các cô chú ý”.

Tính đến thời điểm hiện tại, bài đăng vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều người tỏ ra phẫn nộ với thái độ của phía nhà trường về vụ việc này.

