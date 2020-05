Tiết lộ danh tính cán bộ kiểm Lâm Đồng bị chết đuối khi đang tắm biển ở Bình Thuận

Hiện thi thể người cán bộ kiểm lâm xấu số tử vong do đuối nước đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Bình Thuận để tiến hành thủ tục pháp y.

Theo tin từ Người lao động, sáng nay (27/5), Ban quản lý Khu du lịch Đồi Dương – Tiến Thành (TP Phan Thiết, Bình Thuận ) xác nhận khu vực biển này do đơn vị quản lý mới xảy ra một vụ đuối nước khi tắm biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 26/5, một khóm khách du lịch 7 người từ Lâm Đồng đến đang tắm biển thì bất ngờ sóng ập đến. 2 người trong nhóm đã bị sóng cuốn ra xa.

Sau đó, sự việc được báo cho đội cứu hộ của Ban quản lý Khu du lịch Đồi Dương – Tiến Thành. Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ 2 nạn nhân. Sau một hồi tìm kiếm, hai nạn nhân được đưa vào bờ, sơ cứu.

Tuy nhiên, do bị sóng cuốn đi xa nên ông Đào Xuân N. (37 tuổi, trú huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) là Phó Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng số 2 (thuộc Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng) đã tử vong.

Sau khi xác định ông N. đã tử vong, ban quản lý trình báo sự việc lên cơ quan điều tra. Đồng thời, thi thể ông N. được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Bình Thuận để tiến hành các thủ tục pháp y, xác định nguyên nhân tử vong

Ông N. bị sóng cuốn ra xa khi đang tắm biển dẫn đến tử vong

Theo thông tin từ Ban quản lý Khu du lịch Đồi Dương – Tiến Thành, ông N. đi chung đoàn với 6 người khác cũng đến từ Lâm Đồng trên xe BKS 49B – 1088.

Đây là trường hợp đuối nước khi đi tắm biển đầu tiên được ghi nhận vào mùa hè năm 2020. Đây là lời cảnh báo cho những du khách đang có ý định đi tắm biển hoặc chuẩn bị đi du lịch biển.

Theo phân tích, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đuối nước khi đi tắm biển là do: Người bị đuối nước thường gặp phải sóng to, vùng nước xoáy, bị chuột rút , bơi quá xa, người gặp nạn thường chủ quan về biết bơi, không rõ địa hình...



Để đảm bảo an toàn trật tự tại các bãi tắm, giảm thiểu tai nạn đáng tiếc xảy ra, tạo hình ảnh an toàn trong mắt du khách tại điểm đến biển. Công tác đảm bảo an toàn cần được ưu tiên hàng đầu, với sự phối hợp kịp thời và có trách nhiệm của các cơ quan chức năng , ban quản lý điểm du lịch, các công ty, doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ven biển, du khách và người dân.

Người đi tăm biển cũng phải tự trang bị cho mình những kỹ năng cơ bản để xử lý tình huống bất ngờ. Khi tắm biển phải trang bị phao tắm và khởi động kỹ trước khi xuống biển, tránh chuột rút…

