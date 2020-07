Người phụ nữ thoát chết trong gang tấc kể lại giây phút kinh hoàng chồng cũ đâm chết cán bộ tư pháp

Theo nguồn tin của Báo Bảo vệ Pháp luật , vào tháng 4/2020, Lý Thị Ch. (SN 1992, trú tại thôn Nhân Giống, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, Lào Cai – vợ Hãng Seo Sản) nói với với Sản là do nợ nần nhiều, không muốn ảnh hưởng đến gia đình nên đề nghị ly hôn về mặt pháp lý. Nhưng thực chất, vẫn còn tình cảm, vẫn thường xuyên gặp mặt nhau như các cặp vợ chồng khác.

Nhưng thời gian gần đây Sản nghe phong phanh bên ngoài đồn đoán về việc vợ không đi làm thuê ở đâu mà thực chất là đi thuê nhà trọ ở tổ dân phố Xóm mới, thị trấn Mường Khương.

Điều khiến Sản phẫn nộ hơn cả là người ta đồn ra đồn vào việc Ch. thuê phòng trọ để chung sống như vợ chồng với anh Vương Văn C. (SN 1983, là cán bộ Phòng Tư pháp huyện Mường Khương).

Cay cú vì bị vợ lừa dối, Sản không nghĩ quẩn, hắn viế thư tuyệt mệnh để lại và lấy 2 gói thuốc diệt cỏ mua từ trước đem pha với nước đổ vào một cốc nhựa rồi bọc trong túi nilong.

Trước khi đi ra ngoài, Sản còn mang theo một con dao bầu (loại dao chuyên dùng để chọc tiết lợn). Sản cầm thuốc diệt chuột và dao phi xe máy đến nhà trọ của Ch.. để giải quyết chuyện vợ ngoại tình. Tại phòng trọ này, Sản đâm chất anh C..

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Mường Khương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt giữ Sản để phục vụ công tác điều tra.

Đến sáng ngày 5/7, VKSND tỉnh Lào Cai đang khẩn trương phối hợp với Công an tỉnh làm các thủ tục chuẩn bị cho việc tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về vụ việc án trên.

Sau khi vụ án xảy ra, chị Lý Thị Ch. vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh hãi. Nói về sự việc hôm ấy, chị Ch cho biết, không rõ Sản từ đâu đi tới xông vào phòng trọ có vẻ rất tức tối. Sản thấy vợ ngồi trên giường liền vén màn định cầm dao đâm… nhưng Sản nghĩ lại không đâm vợ nữ mà vào nhà vệ sinh tìm giết cán bộ tư pháp.

Cũng theo Ch., tại nhà vệ sinh, anh C. thấy Sản cầm dao nên theo phản xạ tự nhiên quay ra hỏi “cái gì đấy” thì bị Sản đâm một nhát trúng người. Nạn nhân cầm chổi cọ nhà vệ sinh để đánh lại Sản nhưng không trúng.

Bị đâm bất ngờ, anh C. chạy vội từ trong nhà vệ sinh ra đường còn Sản cầm dao dao đuổi theo. Khi nạn nhân chạy hướng ra đường chính quốc lộ 70, cách nhà trọ khoảng hơn 100 mét thì bị ngã ngửa ra đường. Sản thấy thế cầm dao đâm thêm nhiều nhát nữa vào người anh C. khiến nạn nhân tử vong

