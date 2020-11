Vụ cấp bằng giả của Đại học Đông Đô: Bộ GD&ĐT sẽ xử lý các đối tượng sai phạm như thế nào?

Danh sách 15 cơ sở liên kết trong vụ làm bằng giả tại Đại học Đông Đô



Theo điều tra, Đại học Đông Đô đã gửi thông báo tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Anh đến các cá nhân, cơ sở đồng thời ký hợp đồng hỗ trợ tuyển sinh, đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh với 15 cơ sở đào tạo và cá nhân.

Trong đó, 12 cơ sở/cá nhân đã tuyển được 3.527 học viên và nộp cho trường Đại học Đông Đô số tiền là hơn 24 tỷ đồng. Các cơ sở đào tạo này bao gồm:

Công ty CP đầu tư quốc tế Mũi Tên Vàng (địa chỉ tại phố Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội)

Công ty CP giáo dục và đào tạo FMT (địa điểm đặt lớp tại phường Mai Dịch, Hà Nội)

Viện kỹ thuật xây dựng và quản trị doanh nghiệp (địa điểm đặt lớp tại quận 1, TPHCM)

Trường Trung cấp Thái Nguyên (do ông Nguyễn Công Sáng, Phó hiệu trưởng làm đại diện ký hợp đồng)

Viện khoa học phát triển nhân lực và tài năng (địa chỉ đặt lớp tại quận Tân Phú, TPHCM)

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam (địa chỉ ngõ 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội)

Trung tâm ngoại ngữ - tin học ECO (địa chỉ tại phường Trường An, TP Huế)

Ông Nguyễn Hoài Vũ - Giám đốc Trung tâm Action English (địa chỉ tại Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TPHCM)

Phòng tuyển sinh Đại học Đông Đô

Khoa Thú y Đại học Đông Đô…

Có 15 cơ sở, cá nhân có liên quan đến vụ cấp bằng giả của Đại học Đông Đô

Tuy nhiên qua hồ sơ do Đại học Đông Đô cung cấp không đầy đủ nên cơ quan chức năng chỉ xác định được 2.523 người với số tiền đã nộp là hơn 18.2 tỷ.

Kết quả điều tra xác định các cá nhân, cơ sở đào tạo đã ký hợp đồng với Đại học Đông Đô không biết trường này vẫn chưa được cấp phép đào tạo hệ văn bằng 2 chính quy mà chỉ căn cứ vào các thông báo tuyển sinh để thực hiện tuyển sinh nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu Đại học Đông Đô và các cơ sở cá nhân trên cần phải có trách nhiệm giải quyết đảm bảo quyền lợi cho các học viên đã nộp tiền để học văn bằng 2 tiếng anh ở trường.

“Trong 12 cá nhân, cơ sở đã tuyển sinh, thu tiền của học viên mới chỉ có trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã trả lại số tiền đã thu của 24 học viên là 431 triệu đồng”, kết luận điều tra nêu.

Có 119 người theo học lấy bằng tại Đại học Đông Đô đã đến trình báo

Đồng thời, Cơ quan an ninh điều tra này yêu cầu các cá nhân tham gia học hệ văn bằng 2 tiếng Anh tại các cơ sở của trường Đại học Đông Đô trình báo, cung cấp tài liệu. Đến nay mới có 119 người trình báo trong số 3.527 người nộp hồ sơ và tiền cho trường này.

Đối tượng Trần Khắc Hùng

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng như điện thoại, máy tính và tiền…của các bị can. Trong đó có 2 thẻ ngân hàng, gần 500 triệu đồng và 55 nghìn USD của đối tượng chủ mưu, hiện đang bỏ trốn là Trần Khắc Hùng.

Ngoài ra, một số bị can trong vụ án đã nộp lại toàn bộ hoặc một phần số tiền chiếm hưởng bất chính vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.

Bộ GD&ĐT lên tiếng về xử lý sai phạm liên quan đến vụ cấp bằng giả tại Đại học Đông Đô

Sáng 26/11, Bộ GD&ĐT cho biết, đến thời điểm hiện tại, đơn vị này vẫn chưa nhận được văn bản kết luận chính thức của Cơ quan điều tra Bộ Công an về vụ án cấp bằng giả của Đại học Đông Đô, các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT đã và đang phối hợp với Bộ Công an để điều tra làm rõ vụ việc.

Bộ GD&DDT sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Bộ GD&ĐT cũng đã yêu cầu các cơ sở đào tạo sau đại học rà soát lại thông tin về đầu vào và đầu ra của các học viên sau đại học để có căn cứ xử lý.

Bộ GD&ĐT sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của Pháp luật những trường hợp đã sử dụng bằng giả của trường Đại học Đông Đô, đồng thời xử lý các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm này.

