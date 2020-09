Hiện trường thảm thương vụ thi thể đôi nam nữ không nguyên vẹn, nghi nhảy lầu tự tử

Theo một nhân chứng kể lại, sự việc kinh hoàng trên xảy ra tại chung cư cao cấp ở số 29 Liễu Giai (phường Ngọc Khánh). Khi đó người này đang ở trong nhà thì nghe thấy 2 tiếng động rất lớn phát ra ở khu vực sảnh chung cư.

Hiện trường chụp từ trên cao xuống

Khi chạy ra kiểm tra thì phát hiện 2 thi thể không còn nguyên vẹn nên đã nhanh báo báo bảo vệ chung cư và lực lượng chức năng đến xử lý.

Rạng sáng ngày 10/9, tại hiện trường, 2 thi thể đã được đắp chiếu, lực lượng chức năng quận Ba Đình đã đến bảo vệ hiện trường., Đồng thời không cho ai qua lại ở khu vực này để tổ chức điều tra.

Còn theo nguồn của Báo Thanh Niên , một lãnh đạo Công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình) cho biết, nhận được thông tin 2 nạn nhân tử vong sau khi rơi từ tầng cao chung cư xuống. Đơn vị đã huy động lực lượng tới bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an quận Ba Đình và các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng làm nhiệm vụ xuyên đêm

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân 27 tuổi là học viên của một trung tâm tiếng Anh ở trên địa bàn. Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân đang đi học thêm tiếng Anh. Được biết, sau đó một giáo viên tiếng Anh ở trung tâm trên đã xuống dưới và xác nhận nạn nhân chính là học viên lớp mình. Người nhà nạn nhân đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó, phối hợp cùng lực lượng chức năng làm rõ vụ việc.

