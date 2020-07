Hé lộ nguyên nhân cặp vợ chồng lao vào cửa hàng hành hung nữ nhân viên ở Hải Phòng

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân và tranh cãi qua tin nhắn, một cặp vợ chồng đã đến nơi nhân viên cũ đang làm việc để giải quyết bằng “nắm đấm”.

Trong ngày 30/6, cư dân mạng chia sẻ rầm rộ đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người (cả nam và nữ) xông vào một cửa hàng ở đường Đà Nẵng (phường Lạc Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng ) hành hung một nữ nhân viên.

Theo đoạn clip, một người phụ nữ mặc áp đen đã lôi, kéo quần áo, túm tóc, ngồi đè lên người nữ nhân viên này trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Bên cạnh đó, một người đàn ông khác dùng chân đạp mạnh vào người nữ nhân viên.

Thấy sự tình như vậy, một nam thanh niên di chuyển vào can ngăn nhưng lại bị đồng bọn của người phụ nữ áo đen đánh không thương tiếc. Nhận thấy vụ hành hung quá dã man, một nhân chứng đã trình báo Công an . Nhiều người khác đã kịp thời quay được clip và tung lên mạng xã hội

Vụ hành hung nữ nhân viên chỉ dừng lại khi Công có mặt tại hiện trường. Cơ quan chức năng giải cứu và đưa nữ nhân viên đến Bệnh viện kiểm tra. Đồng thời, đưa những đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Hình ảnh được cắt ra từ đoạn clip

Nói về vụ hành hung này, lãnh đạo Công an phường Lác Viên (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết, sự việc này xảy ra vào tối ngày 29/6. Vào thời điểm đó, Phạm Thanh T. (31 tuổi, ngụ tại quận Lê Chân, Hải Phòng) đi cùng chồng và một người quen tới cửa hàng ở đường Đà Nẵng tìm chị N.A. (19 tuổi, ở quận Lê Chân) và xông vào đánh.

Ngay sau đó sự việc được trình báo lên Công an phường Lạc Viên, đơn vị đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nạn nhân bị trầy xước và có nhiều vết bầm tím do hậu quả bị đánh đập.

Tại trụ sở Công an, T. khai, chị N.A. từng là nhân viên bán hàng tại cửa hàng thời trang do T. làm chủ. Sau khi N.A. nghỉ thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã qua tin nhắn.

Phạm Thanh T. đã hẹn nhân viên cũ đến giải quyết nhưng chị này không đến. Quá tức giận, T. cùng chồng và một số người quen đến cửa hàng nơi chị N.A. đang làm việc và hành hung cô gái này.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra , làm rõ.

Theo Nga Đỗ/SKCĐ