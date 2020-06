Vụ cặp đôi thương vong trong nhà trọ ở Vĩnh Long: Nghi giết vợ chưa cưới rồi tự sát

Sáng sớm ngày 9/6, Công an tỉnh Vĩnh Long nhận được tin báo từ Công an cơ sở về việc quần chúng nhân dân cấp báo phát hiện cặp đôi nam nữ thường vong trong nhà trọ.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Long Hồ xuống phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Theo thông tin từ nhân chứng, sáng cùng ngày phát hiện chị N.T.C.T. (27 tuổi) tử vong trong nhà trọ ở xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. Nằm bên cạnh chị T. là anh H.N.T.K. (28 tuổi).

Qua kiểm tra, người dân phát hiện anh K. Vẫn còn thở nên nhanh chóng đứa đi cấp cứu. Anh K. Nhập viện trong tình trạng nguy kịch với vết thương ở cổ tay.

Sau khi Công an tiếp nhận thông tin đã tiến hành lấy lời khai các nhân chứng, đồng thời báo tin dữ cho gia đình các nạn nhân. Theo người thân, T. và K. Chuẩn bị kết hôn nhưng tạm hoãn cưới thì xảy ra chuyện.

Hiện tại, cơ quan Công an vẫn đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để tìm kiếm manh mối quan trọng. Gia đình các nạn nhân rất bàng hoàng khi biết thông tin trên nhưng vẫn cố kìm nén để đợi nhận thi thể nạn nhân về chôn cất.

Trước đó vào giữa tháng 6/2019 tại Đồng Tháp , người dân bàng hoàng phát hiện một cặp tình nhân tử vong trong phòng trọ. Cụ thể, chiều ngày 10/6/2019, Công an nhận được tin báo của nahan dân về việc phát hiện chị T.T.P.H. (39 tuổi, ngụ tại Lai Vung) tử vong tại nhà trọ với nhiều vết thương. Bên cạnh đó phát hiện anh T.V.T. (39 tuổi, ngụ huyện Mỹ Thú, tỉnh Sóc Trăng) tử vong trong tư thế treo cổ.

Kết quả điều tra cho thấy cả hai người thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng. Trong quá trình chung sống, cả hai có mâu thuẫn, chị H. đòi chia tay nên T. đã đâm người yêu rồi tự tử.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường giữa nền nhà