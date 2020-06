Phát hiện cặp vợ chồng “hờ” tử vong với nhiều vết thương trên người ở Đồng Nai

Đêm ngày 10/6, Công an huyện Long Thành ( Đồng Nai ) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một vụ án mạng trong căn nhà tại khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành (Đồng Nai).

Đến sáng ngày 11/6, Công an huyện Long Thành cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cặp đôi nam nữ trong căn nhà ở khu Cầu Xéo.

Theo thông tin từ các nhân chứng, khoảng 21h ngày 10/6, một đôi nam nữ bán quán nhậu tại chợ Long Thành xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt dẫn đến cãi cự kịch liệt. Sau đó người dân nghe thấy tiếng la hét trong căn nhà thì chạy kiểm tra và phát hiện hai người tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Khám nghiệm hiện trường vụ án

Công an huyện Long Thành cho biết, qua khám nghiệm bước đầu xác định được danh tính nạn nhân là anh Vũ Minh Công và chị Nguyễn Thị Kim Yến (cùng 31 tuổi, ngụ xã Tam An, huyện Long Thành).

Được biết, hai người này chung sống như vợ chồng, chưa đăng ký kết hôn. Tối tối họ bán quán nhậu ở khu vực chợ Long Thành. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng thụ lý một vụ việc tương tự. Theo đó, sự việc xảy ra tại phòng trọ thuộc xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Theo người dân địa phương, khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc không được ai dỗ nên đã đến kiểm tra. Nhìn vào trong phòng thì phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ, phía dưới nền nhà là một phụ nữ nằm bất động có nhiều vết thương ở vùng cổ. Bên cạnh là đứa bé khoảng 2 tuổi đang ngồi khóc.

Sự việc được trình báo Công an ngay sau đó. Theo cơ quan chức năng, nạn nhân là anh Nguyễn Ngọc Nhã (SN 1980, ngụ huyện Long Thành) và chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1992, quê Quãng Ngãi).

Tại hiện trường, Công an tìm thấy một bức thư nghi của anh Nhã để lại với nội dung do buồn chuyện gia đình dẫn đến vợ chồng mẫu thuẫn. Được biết, đối nam nữ này sống ở khu trọ khá lâu, trước khi xảy ra vụ việc người dân nghe thấy tiếng cãi vã.

Your browser does not support HTML5 video.

Phát hiện thi thể nữ công nhân nghi bị sát hại trong phòng trọ