Gã dượng U60 hiếp dâm con gái 12 tuổi khi đang học bài, đe dọa: `Nếu kêu la sẽ đánh chết`

Theo tờ Tổ quốc đưa tin, tối 22/11 Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết, trên địa bàn mới xảy ra vụ việc cha dượng hiếp dâm con gái riêng của vợ. Nạn nhân là cháu T.T.H. (12 tuổi).



Theo thông tin ban đầu, trưa 21/11, ông T.V.Q. (58 tuổi, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) kêu người vợ 'hờ' của mình là bà T.K.O. (54 tuổi) đi mua lúa về cho vịt ăn.



Nhân lúc bà O. đi mua lúa ở một cửa hàng cách nhà khoảng 300m, ông Q. ở nhà đã giở hành vi đồi bại với con gái riêng của vợ. Cụ thể, khi đó cháu H. đang nằm trên giường trong để viết bài thì gã đàn ông bất lương mò vào và thực hiện hành vi Nhân lúc bà O. đi mua lúa ở một cửa hàng cách nhà khoảng 300m, ông Q. ở nhà đã giở hành vi đồi bại với con gái riêng của vợ. Cụ thể, khi đó cháu H. đang nằm trên giường trong để viết bài thì gã đàn ông bất lương mò vào và thực hiện hành vi hiếp dâm

Ảnh minh họa

Khi cô bé 12 tuổi chống cự, gã dượng 'hờ' U50 đã tức giận đe dọa: "Mày la hay mách mẹ mày thì tao đánh mày chết". Một người thân của bà O. là chị N.H.N (nhà ở gần) lúc đó có việc đi đến thì chó sủa. Khi ông Q. bước ra ngoài, chị N. chạy vào hỏi thì cháu H. kể lại sự việc.



Ngay lập tức, chị N. đã trình báo lên Công an xã Tân Duyệt.



Tại cơ quan công an, Q. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chưa dừng lại ở đó, theo gã cha dượng bất lương, trước đó vào năm 2019 người này cũng từng giở trò đồi bại với bé H.



Theo Theo Pháp luật & Bạn đọc, lần đó ông Q. 'giở trò' với cháu H. tại võng nhà của bà O. và bị chị M. (chị dâu bà con của bà O., nhà gần bên) phát hiện. Tiếp đến, ông Quyền bị chồng chị M. đánh nhưng gia đình lại không trình báo công an.



Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y tình dục tại Trung tâm Pháp y tỉnh Cà Mau.



Hiện vụ việc vẫn đang được Công an huyện Đầm Dơi (Cà Mau) tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý đúng theo quy định pháp luật.



