Tột cùng phẫn nộ gã cha thú tính xâm hại con gái ruột từ khi vợ còn sống tới lúc lâm bệnh qua đời

Chiều 8/9, Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cho biết, đang tiến hành điều tra xác minh vụ bố đẻ xâm hại con gái 15 tuổi tại xã Đông Sơn. Nghi phạm là Cao Văn Tr. (SN 1979) và nạn nhân là con gái ruột của Tr. tên là C.T.T.H. (SN 26/7/2005).

Thanh niên dẫn thông tin từ một cán bộ xã Đông Sơn, Tr. và vợ sinh được 2 người con gái, trong đó H là con gái lớn, còn em út 11 tuổi. Đầu năm 2020, vợ T. phát hiện bị ung thư phổi, đến tháng 7 thì qua đời.



Theo lời khai ban đầu của H., bé bị cha xâm hại từ tháng 7/2019, thời điểm mẹ bé còn sống. Việc này lặp lại trong thời gian dài và lần gần đây nhất bé bị bố xâm hại là ngày 4/9.



Ngay lập tức, gia đình trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Chỉ 2 tiếng sau, Công an huyện Yên Thế đã về địa phương mời các bên liên quan lên trụ sở xã làm việc đồng thời bắt giữ C.V.T ngay trong đêm, sau đó bàn giao cho Công an tỉnh thụ lý giải quyết.

Nói với tờ Pháp luật & Bạn đọc, một vị lãnh đạo địa phương cho biết: "Khi có lời khai ban đầu, công an huyện và công an tỉnh đã có mặt tại địa phương tiến hành đưa bố cháu bé đến cơ quan công an để tiếp tục điều tra, làm rõ".