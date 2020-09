Gã thanh niên cầm rựa chém cậu họ liên tiếp vì vài lời nói qua lại trên bàn nhậu

Tin tức mới nhất ngày 5/9, Báo Người Lao Động dẫn lại thông tin từ Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk sáng cùng ngày cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Đình Hiệp (20 tuổi, ngụ xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 11/7. Khi đó, Hiệp cùng cậu họ Phạm Phú Quốc (34 tuổi) đến nhà anh Quách Văn Vinh ở cùng xã để ăn nhậu. Khi nâng ly, đối tượng Hiệp nói: "Mấy đứa uống đi".

Nguyễn Đình Hiệp khi bị bắt giữ.

Thấy cháu ít tuổi nhưng nói chuyện hỗn láo, anh Quốc vô cùng tức giận, cầm ly rượu ném thẳng vào người Hiệp. Khi đó, Hiệp định 'đáp trả' lại nhưng được mọi người can ngăn.

Tức tối, đối tượng bỏ đi, tới một hàng tạp hóa mua cây dao rựa rồi quay trở lại bàn nhậu. Khi gặp cậu họ ở cổng chào thôn 7, xã Hòa Lễ, Hiệp cầm rựa lao vào chém liên tiếp 3 nhát khiến anh Quốc đứt ngón tay trái, vai và tay phải bị thương. Sau đó, mọi người xung quanh đã vào can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu

Hung khí gây án.

Mới ngày 25/5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt vụ án liên quan đến bàn nhậu. Theo đó, vào khoảng 17h ngày 23/10/2019, Lê Trịnh Anh Duy (SN 1980, ngụ tỉnh Lâm Đồng) rủ Trần Hải Quân (SN 1993, quê Cà Mau) đi nhậu ở quán lẩu bò gần khu trọ. Sau khi nhâu xong, khoảng 21h cùng ngày Quân tiếp tục đi nhậu cùng Võ Khánh Dư thì gặp Duy và người bạn khác ngồi bàn bên cạnh.

Khi bạn Duy về trước, Quân cùng Dư qua ngồi cùng bàn với Duy. Tàn cuộc, Quân và Dư tính tiền bàn nhậu của mình rồi về thì bị Duy trách không trả tiền bàn của mình. Đến khi về xóm trọ, Duy đạp cửa phòng Quân, rút dao đâm trúng ngực khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

