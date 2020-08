Tá hỏa với kế hoạch `núp` bụi rậm, đánh dì ruột cướp tài sản của đứa cháu bất nghĩa

Công an huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long ) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Mến (50 tuổi, ngụ tại xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, bà Nguyễn Thị Lệ (60 tuổi) là dì ruột của Mến, sống gần. Vì thường xuyên qua lại nên Mến biết rõ dì ruột luôn có sẵn tiền trong người.

Biết dì ruột thường xuyên đi chờ từ sớm để mua cá mang về bán lại nên đã lên kế hoạch cướp tài sản.

Khoảng 1h ngày 6/8, Mến "núp" trong bụi rậm bên đường gần nhà bà Lệ chờ người phụ nữ này đi qua thì sẽ ra tay. Khi bà Lệ đi xe đạp ngang qua thì Mến lao ra theo đẩy từ phía sau làm bà Lệ ngã xuống đường rồi giật túi xách của nạn nhân.

Biết mình bị cướp nhưng do trời còn tối nên bà Lệ không rõ mặt kẻ cướp. Bà Lệ chống cự, giữ chặt túi xách và la lớn nhờ người cứu giúp.

Sợ có người phát hiện, Mến đánh mạnh vào mặt, đạp mạnh vào người bà Lệ để cướp túi xách. Bên trong túi xác có điện thoại di động và khoảng 18 triệu đồng. Gây án xong, Mến bỏ chạy về nhà giấu tiền để tiêu xài.

Mến đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình

Về phần người dì, sau khi kẻ cướp chạy mất, bà Lệ đến cơ quan Công an trình báo sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Mến là thủ phạm thực hiện vụ cướp trên nên đã triệu tập đến làm việc. Bước đầu Mến đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình. Cơ quan Công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó vào hồi tháng 11/2011, Công an quận Hai Bà Trưng thụ lý vụ giết người, cướp tài sản tại số nhà 69B2 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Yên, SN 1945, nguyên cán bộ ngân hàng đã nghỉ hưu.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm trên vũng máu, con dao găm ở gần mang thai . Chiếc xe máy nhãn hiệu SYM Shark, màu nâu mang BKS 30K6 của chị đã bị biến mất.

Công an điều tra và xác định hung thủ gây án là Nguyễn Duy Hà, SN 1990, trú tại khu tập thể Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Chỗ ở hiện nay ở đường Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Hà là cháu gọi nạn nhân bằng bác ruột. Công an phát hiện đồng phạm của Hà là Vũ Ngọc Lương, SN 1986, trú tại khu tập thể Nhà máy Cầu Đường, phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội, hiện tại ở đường Trần Quý Cáp, là đồng phạm của Hà.

Theo lời khai ban đầu, do cần tiền tiêu nên Hà và Lương đã đến nhà bà Yên vay tiền. Bà Yên không cho vay và mắng nên Hà dùng dao đâm tới tấp vào cổ và đầu khiến bà Yên nằm gục trong bếp. Thấy bác nằm bất động, Hà đi ra, thấy chiếc xe máy liền gọi Lương dắt đi. Vì không có chìa khóa nên cả hai dắt được 1 đoạn rồi thuê xe chở xe mát đi bán.

Theo Thanh Mai/SKCĐ