Kinh hoàng hiện trường cháy 4 tàu cá trong đêm ở Nghệ An, ước tính thiệt hại hơn 30 tỉ đồng

Tin tức mới nhất ngày 10/10, Vietnamnet dẫn lại thông tin từ ông Trần Văn Nguyện - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu, Nghệ An ) cho biết, tối 9/10 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại cảng cá Lạch Quèn khiến 4 tàu cá bị thiêu rụi.



Theo thông tin ban đầu, vào khoàng 20h tối 9/10, một tàu cá khi đang đậu tại cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Long để chờ tập kết đồ thì bất ngờ bốc cháy. Do đám cháy xảy ra khi không có người trên tàu nên không ai phát hiện được.



Theo Tiền Phong, chỉ đến khi ngọn lửa bùng phát mạnh, bao trùm cả con tàu rồi lan sang 3 chiếc tàu khác neo đậu bên cạnh tạo nên đám cháy khổng lồ thì người dân xung quanh mới phát hiện và hô hoán dập lửa.



Thế nhưng do tàu cá toàn vật liệu bằng gỗ, bên trong lại chứa nhiều dầu nên ngọn lửa ngày càng mạnh, khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động nhiều xe cứu hỏa đến bơm nước trực tiếp. Được biết, cả 4 tàu cá đều là loại lớn trên 400CV, thuộc đội tàu của xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu.



Sau nhiều giờ ngọn lửa mới được khống chế nhưng vỏ tàu đã bị thiêu rụi. Theo ước tính ban đầu, vụ hỏa hoạn gây thiệt hại trên 30 tỷ đồng.



Hiện nguyên nhân vụ Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ