Clip kho hóa chất ở Long Biên phát nổ, cháy dữ dội chưa thể khống chế được

Theo Afamily, vụ cháy này xảy ra vào khoảng 8h ngày 30/6 gần cầu Đông Trù. Sau 2 giờ, ngọn lửa vẫn tiếp tục lan rộng, khói bao trùm cả khu vực và chưa thể khống chế được.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip ghi lại vụ cháy được chia sẻ trên mạng xã hội

Nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm phát hiện đám cháy, người dân có nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, nghi tiếng nổ xuất hiện từ kho hóa chất gần đó.

Khi ra ngoài kiểm tra, người dân thấy các cột khói cao đến vài chục mét bốc lên ngùn ngụt ở khu vực kho hóa chất nên nhanh chóng trình báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường khẩn trương chữa cháy.

Hiện trường vụ cháy

Theo nguồn tin mới nhất, hiện trường vụ cháy được xác định là ở kho hàng thuộc cảng Đức Giang nằm sát sông Đuống xa khu vực dân cư.

Cùng thời điểm, Đội trưởng Đội cảnh sát giao thống ố 5, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cũng huy động nhiều cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng chức năng đến chữa cháy.

Vụ cháy tạo ra cột khói cao vài chục mét

Theo ông Bùi Văn Cự - Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh (quận Long Biên, Hà Nội ), vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h sáng nay. Vụ cháy xuất hiện ở kho xưởng nằm trong cảng Đức Giang, nằm sát khu vực sông Đuống.

Đến gần 10h, lực lượng chức năng cùng người dân vẫn đang nỗ lực dập lửa. Song theo ghi nhận do thời tiết nắng nóng, hanh khô và ngọn lửa bốc cháy dữ dội nên công tác dập lửa gặp khá nhiều khó khăn.

Vụ cháy tạo ra cột khói lớn khủ khắp một vùng trời gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến không khí và cuộc sống của người dân. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp hành dập lửa.

Your browser does not support HTML5 video.

Vụ cháy Rạng Đông: Binh chủng Hóa học rải hơn 3,7 tấn hóa chất chống phát tán thủy ngân

Theo Nga Đỗ/SKCĐ