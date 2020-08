Hiện trường vụ cháy lớn tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh: Lửa cuồn cuộn bốc lên giữa trời mưa

Dẫn tin từ báo Công an TP Hồ Chí Minh, sáng 13/8, lãnh đạo Ban quản lý Khu công nghiệp Bắc Ninh xác nhận: Một vụ cháy lớn xảy ra từ rạng sáng và hiện các đơn vị chức năng đang huy động lực lượng dập tắt ngọn lửa. Hiện chưa thóng kê được thiệt hại về người cũng như tài sản.

Khói bốc thành cột lớn giữa bầu trời

Theo một số công nhân có mặt tại hiện trường cho biết, ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại nhà xưởng hóa chất của Cty hansol ở KCN Yên Phong, Bắc Ninh. Thời điểm xảy tra vụ cháy trời có mưa, đường ướt nhẹp.

Theo hình ảnh nhân chứng ghi lại, lửa chốc cháy dữ dội, khói đen hình thành một cột lớn, bao trùm trên diện rộng.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực khống chế đám cháy nhưng lửa quá mạnh, đến nay vẫn chưa dập tắt hoàn toàn được. Vì thế cũng chưa xác định được thiệt hại về tài sản cũng như có thiệt hại về người hay không?

Toàn cảnh vụ cháy

Liên quan đến tình trạng cháy nổ trong thời điểm mùa hè nóng bức, vào sáng 12/8, tại bãi xe của phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cũng xảy ra một vụ cháy khiến nhiều xe 45 chỗ bị hư hỏng nặng.

Cụ thể, khoảng 9h cùng ngày, tại bãi xe tự phát đóng trên địa bàn phường Xuân Lâm xảy ra vụ cháy nổ khiến 6 xe khách 29 - 45 chỗ, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Lãnh đạo phường Xuân Lâm cho biết, ngay sau đó chính quyền địa phương cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để cứu hộ, khống chế và dập tắt đám cháy sau 25 phút.

Your browser does not support HTML5 video.

Vụ cháy kho hóa chất ở Long Biên