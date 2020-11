Thương tâm vụ hỏa hoạn giữa đêm khiến 2 cháu nhỏ tử vong ở Quảng Nam

Tin tức mới nhất ngày 8/11, báo Pháp luật TP.HCM dẫn lại thông tin từ ông Hồ Văn Dang - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh (huyện Nam Trà My, Quảng Nam ) sáng cùng ngày cho biết, trên địa bàn mới xảy ra vụ hỏa hoạn trong đêm khiến hai em nhỏ tử vong.



Liên quan đến vụ việc, trung tá Nguyễn Đức Thời, Phó trưởng Công an huyện Nam Trà My cũng cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại gia đình vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Ka (28 tuổi, ngụ thôn 2, xã Trà Linh) vào khoảng 21h ngày 7/11. Tại thời điểm trên, căn nhà của anh Ka bất ngờ bốc cháy dữ dội.



Khi đó, người dân đi bắt ếch ở gần phát hiện ngọn lửa bùng lên liền đến ứng cứu và hô hoán mọi người dập lửa. Tuy nhiên, do nhà anh Ka ở xa trung tâm xã nên việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.



Theo thông tin từ Theo thông tin từ Zing , đến khuya cùng ngày đám cháy đã được dập tắt. Lúc này, người dân phát hiện thi thể của hai cháu nhỏ là Nguyễn Thị Lan (4 tuổi) và Nguyễn Đình Quát (2 tuổi) - đều là con của vợ chồng anh Ka.



Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng anh Ka không có nhà mà đưa một đứa con khác đến nhà người quen ở trong làng. Được biết, căn nhà bốn làm bằng gỗ nên rất dễ bắt lửa.



Hiện tại, hai nạn nhân xấu số đang được chính quyền địa phương cùng gia đình đang tổ chức an táng.



