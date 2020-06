Xe ô tô bỗng nhiên bỗng cháy, hai cha con thoát nạn trong gang tấc

Nhờ may mắn được người đi đường thông báo việc ô tô bị bốc cháy nên hai bố con ông Bua mới may mắn thoát chết.

Theo tin Zing , chiều ngày 24/6, ô tô của ông Đinh Văn Bua (38 tuổi) bốc cháy dữ dội khi đang di chuyển trên quốc lộ 24B hướng TP Quảng Ngãi về huyện Sơn Hà.

Thời điểm này người dân phát hiện xe bốc cháy, khó đen bay mịt mù nên đã phóng xe đuổi theo thông báo sự việc cho ông Bua. Nhận được tín hiệu từ người dân, ông Bua đã kịp thời ôm con trai thoát ra ngoài. Đám cháy nhanh chóng xâm lấn cả xe ô tô tạo ra ngọn lửa cao hơn 4 mét, gây tiếng nổ lớn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an địa phương đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân chiếc xe bốc cháy. Cơ quan điều tra xác định, ông Bua là giáo viên một trường THCS trên địa bàn.

Một cán bộ địa phương cho biết, rất may người dân đã kịp thời phát hiện và thông báo nên ông Bua mới có thể nhanh chóng bế con trai 3 tuổi rời khỏi xe. Còn chiếc ô tô sau đó chạy tự do vài trăm mét trên quốc lộ 24B, khi đến gầm Trạm y tế xã Sơn Thượng thì dừng lại bốc cháy dữ dội.

Cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và nhận định, nhiều khả năng ô tô bốc cháy do bị chập điện.

Liên quan đến tình trạng cháy nổ ô trong trong mùa hè năm nay, trước đó vào khoảng 11h45 ngày 20/6, trên quốc lộ 1 đoạn qua cầu Nguyệt Viên (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cũng xảy vụ cháy ô tô khách.

Cụ thể, ô tô khách mang BKS tỉnh Nghệ An di chuyển theo hướng Bắc – Nam đến cầu Nguyệt Viên thì có có bốc lên từ đầu xe. Tài xế đã dừng xe xuống kiểm tra thì lửa tiếp tục bốc cháy dữ dội.

Nhận định có thể sẽ cháy cả xe nên tài xế hô hoán hành khách trên xe di chuyển xuống. Khoảng 20 khách trên xe nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Ít phút sau chiếc xe bùng cháy dữ dội.

Sau đó khoảng 20 cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa được điều động đến hiện trường dập lửa. Sau gần 20 phút đãm cháy được khống chế. Song ô tô đã bị thiêu rụi trơ khung. Số hành khách được bố trí lên xe khách để tiếp tục hành trình.

