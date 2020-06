Hàng nghìn người dân cùng lực lượng chức năng xuyên đêm chữa cháy rừng ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Do thời tiết nắng nóng, hanh khô nên các đám cháy rừng ở Nghệ An và Hà Tĩnh lan nhanh. Chính quyền hai tỉnh đã huy động hàng nghìn người dân đến dập lửa, cứu rừng xuyên đêm.

Ông Lê Văn Bằng – Chủ tịch UBND xã Sơn Trà (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh ) cho biết, tối ngày 29/6, lực lượng chức năng tiếp cận dập lửa ở khu vực rừng bị cháy nằm trên đỉnh núi. Khu vực rừng bị cháy là rừng phòng hộ gồm thông, tràm, nằm trong sự quản lý của xã. Không rõ đám cháy bắt đầu từ điểm nào nhưng đám cháy đã lan đến địa phận xã Sơn Trà vào khoảng 18h30 tối qua.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động xe cứu hỏa tiếp cận đám cháy nhưng do đêm, núi cao, địa hình hiểm trở nên việc dập tắt ngay gặp khó khăn.

Đám cháy rừng lan nhanh do thời tiết hanh khô, gió Tây Nam thổi mạnh

Cũng trong tối qua, rừng thông nằm gần QL1A (thuộc xóm 5, xã Diễn An (huyện Diễn Châu, Nghệ An) bất ngờ bùng phát. Đám cháy xuất hiện do thời tiết hanh khô, nắng nóng.

Cụ thể, chiều ngày 29/6, sau khi lực lượng chức năng khống chế được đám cháy rừng thông ở xóm 15 (xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, Nghệ An), một vụ cháy khác lại bất ngờ xảy ra tại cánh rừng thông thuộc ở xóm 5, xã Diễn An (huyện Diễn Châu).

Khu vực xảy ra cháy rừng nằm sát QL1A và nằm sát khu dân cư. Thêm nữa, do thời tiết nắng nóng, gió phơn Tây Nam thổi manh, ngọn lửa lan nhanh, bốc cháy dữ dội.

Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy, UBND huyện Diễm Châu đã huy động khoảng 2.000 người bao gồm lực lượng Công an , quân đội, dân quan tự vệ, người dân địa phương của nhiều xã lân cận để tham gia chữa cháy. Nhiều người dân ở quanh khu vực cũng được vận động di dời đi để đảm bảo an toàn.

Hàng nghìn người được huy động để dập lửa

Khoảng 23h ngày 29/3, ông Lê Mạnh Hiên – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết, các lực lượng chữa cháy được chia là 2 mũi, một mũi dập lưa,r mũi còn lại tập trung làm đường băng cản lửa trên 500 mét để bảo vệ khu dân cư.

Rạng sáng ngày 30/6, đám cháy được không chế, chỉ còn những đám cháy bùng phát nhỏ. Khu dân cư cách đám cháy khoảng 3km cũng được di dời đến nơi an toàn.

Như vậy, trong 3 ngày trên địa bàn huyện Diễn Châu đã liên tiếp xảy ra cháy từng tại các xã Diễn Lợi, Diễn Phú và Diễn An.

Your browser does not support HTML5 video.

Cháy nhà trọ lúc rạng sáng khiến 2 Cháy nhà trọ lúc rạng sáng khiến 2 Trẻ em và 1 phụ nữ tử vong

Theo Nga Đỗ/SKCĐ