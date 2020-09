'Bà hỏa' ghé thăm đêm khuya khiến 3.000m2 diện tích nhà xưởng bị thiêu rụi

gồm bàn ghế gỗ thành phẩm chuẩn bị xuất khẩu cùng nhiều tài sản khác đã bị thiêu rụi. Theo Người Lao Động, mãi đến 4 giờ sáng 5/9, lực lượng chữa cháy mới cơ bản dập được lửa trong vụ cháy xảy ra ở Xí nghiệp Thắng Lợi, Công ty CP Phú Tài, thuộc xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định . Tuy nhiên, lô hàng



Thông tin ban đầu cho thấy, vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 21h15 tối 4/9. Thời điểm trên, một ngọn lửa bất ngờ bốc lên ở khu vực nhà xưởng chứa bàn ghế gỗ thành phẩm chuẩn bị xuất khẩu của Xí nghiệp Thắng Lợi rộng hơn 28.000m2.

Ngay sau đó, đám cháy lan rộng ra toàn bộ nhà xưởng với diện tích khoảng 3.000m2, thiêu rụi tất cả đồ đạc và tài sản bên trong. Không những thế, mái tôn nhà xưởng và các vách tưởng cũng bị lửa phá hủy, ngã đổ la liệt.



Theo Tuổi trẻ Online, khi nhận được thông tin vụ việc lực lượng PCCC và CHCN Công an tỉnh Bình Định đã huy động 11 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ chiến sĩ cấp tốc tới hiện trường. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát quá lớn, trong xưởng lại nhiều đồ vật dễ cháy và các thùng dung môi khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Thậm chí, vụ cháy lớn đến nỗi, người dân đứng xa hiện trường hàng trăm mét vẫn nghe thấy tiếng nổ lớn, tiếng vách tường, mái tôn ngã đổ.

Do đám cháy xảy ra trên diện rộng, tới hơn 0h ngày 5/9 lực lượng vẫn chưa được khống chế được ngọn lửa. Mãi đến 4h sáng cùng ngày, ngọn lửa mới cơ bản được dập tắt.



Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên.



